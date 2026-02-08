輝達不是唯一！分析師點名「這3檔」股票成致富關鍵字：最終贏家

財經中心／王文承報導

人工智慧（AI）熱潮持續席捲全球，儘管科技股面臨市場波動，但其成長動能仍被市場高度看好。知名投資媒體《The MotleyFool》分析師Keithen Drury（凱森・德魯里）發表研究報告指出，對於帳面獲利豐厚的投資人而言，「不急於獲利了結」可能是更明智的選擇。他強調，投資人應鎖定具備長期競爭優勢的龍頭企業，並採取「買進後長期持有」的策略，尤其是Alphabet、微軟與台積電這三檔股票，將是AI時代不可忽視的核心力量。

Alphabet（Google母公司）

Alphabet在生成式AI初期雖曾面臨挑戰，但隨著Gemini模型的進化，競爭力已大幅回升。德魯里分析，Alphabet最大的優勢在於其「數據生態系」。透過整合照片、YouTube、Gmail及搜尋紀錄，Gemini能提供高度個人化的AI體驗，這種深度整合能力是其他競爭對手難以跨越的門檻。此外，憑藉雄厚的資金，Alphabet有能力在長期的軍備競賽中逐步消耗對手，並在市場地位確立後轉化為強大的獲利動能。

微軟（Microsoft）

相較於單點佈局，微軟採取了「多元模型生態系」的策略。除了持有OpenAI的股份外，微軟的Azure雲端平台亦提供包括Grok、Llama等多種AI模型供企業客戶選擇。這種「模型中立」的彈性，讓企業能根據自身需求進行客製化，進而帶動Azure的成長動能超越同業。德魯里認為，微軟作為AI產業的「中性標的」，不論未來哪個模型勝出，微軟都能從中持續受惠。

台積電（TSMC）

台積電被視為整個AI產業最關鍵的供應節點。德魯里點出，無論未來AI晶片市場是由輝達（NVIDIA）領先，或是由博通（Broadcom）等客製化晶片後來居上，先進製程的製造能力仍高度集中於台積電手中。針對市場擔憂資料中心建設放緩的聲音，他指出AIGPU的壽命通常僅1至3年，意味著汰換需求將持續存在。同時，目前多數科技巨頭的資料中心計畫效益預計要到2027年才會全面顯現，台積電的成長週期才剛進入起跑階段。

德魯里坦言，短期市場波動與個股汰弱留強在所難免，但真正具備結構性優勢的企業將主導未來十年的發展。對於追求穩定且長期回報的投資人來說，Alphabet、微軟與台積電不僅是技術的領先者，更是能在AI變現期站穩腳跟的最終贏家。

