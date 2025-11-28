輝達主管要求員工少用AI？ 黃仁勳開會嗆：瘋了嗎

輝達執行長黃仁勳27號悄悄抵台，今（28）一早不到8點就離開飯店，受訪時他證實已經去探望過台積電創辦人張忠謀，並透露張忠謀「狀態很好」，表示今天就會返回美國。

黃仁勳到通化夜市，找他最愛的Fruit Lady買水果。圖／台視新聞

兩天一夜低調旋風訪台，昨（27）晚他也不忘跟妻女到通化夜市，找他最愛的Fruit Lady買水果。雖然前一天才說自己很累，隔天一早不到8點，輝達執行長黃仁勳就走出飯店，碰到粉絲時依舊親切，還用台語聊天互動。

這回黃仁勳突然低調現身台灣，讓所有人都嚇了一跳，雖然行程保密到家，但傳出是因為台積電創辦人張忠謀身體狀況不佳，黃仁勳特別利用感恩節假期來探望張忠謀，接受記者訪問時也透露「他很好，過得很讚」。

黃仁勳指出張忠謀身體狀況很好。圖／台視新聞

而被問到近期Google推出Gemini 3，採用自研的張量處理器TPU，並引起Meta青睞，將斥資數億元採購，是否會衝擊輝達AI晶片版圖，黃仁勳也回應了。黃仁勳表示，「這個市場非常龐大，成長也非常快，產業界存在很多競爭，輝達每天都有很多競爭，所以我們要跑得很快」。

雖然市場競爭大，但黃仁勳仍對自家晶片有信心，根據財經媒體《商業內幕》報導，輝達20號召開全體員工大會，有員工反映，部分管理層要求員工減少使用AI。這讓黃仁勳當場開嗆，「你們這些人瘋了嗎？」並強調AI應該被廣泛應用在工作自動化，也向員工保證他們仍然會有工作可做。

傳管理層要求員工少用AI，黃仁勳直接開嗆。圖／台視新聞

黃仁勳來台兩天一夜，還傳出他可能拜會廣達董事長林百里，美國感恩節假期，依舊排滿工作。

