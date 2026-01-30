輝達二總部相中洲美 周邊房價喊漲
輝達傳出將在北士科新洲美段的洲美國小預定地設立第二總部，已為當地房價帶來利多。房仲業指出，這項布局在當前房市仍處「冷凍期」之際，無疑成為「全村的希望」，將推升新洲美段房價，邁向每坪140至150萬元。
台北市教育局長湯志民表示，籌備洲美國小是因為當地需要，現已初步完成洲美校區平面配置與量體評估，教育局會配合政策因應。當然要看市府跟輝達的互動，但目前沒有接到相關消息。
北投區洲美里長陳照梅表示，當輝達進駐北士科T17、18卡關時，有傳出「洲美國小預定地」是考慮的備案之一，當時里民其實就有心理準備，沒想到又傳出輝達要在「洲美段」增設台灣第2總部，現在當然也是「樂見其成」，不會有反對聲浪。
陳照梅表達，月初與多位北投區里長在與市長有約會議提案，希望市府能跟內政部溝通，盡速解編洲美平原並加速開發，和北士科共榮共好。不然一邊是科技城市，另一邊是農田，民眾會有切割感，輝達應該也希望總部附近都是繁榮的樣子，也希望開發後能陸續有影城、百貨公司等各方面現代化設施，讓北投成為新市鎮。
至於是否排擠正在籌辦的洲美國小規畫，陳照梅說，如果有必要，還有T12可以做為國小預定地，要不要由輝達接手當總部，還是要由市府評估處理。
房仲業皆認為有輝達第二總部加持，可推升新洲美段房價。住展發言人陳炳辰指出，若消息屬實，有助縮小北士科軟橋段與新洲美段價差，軟橋段發展最成熟，平均單坪站穩130萬元以上，反觀新洲美段整體區域仍在起步階段，平均單價落在110至120萬元。若第二總部落腳成真，可望帶動價格挑戰130萬元大關，中期邁向140至150萬元區間。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，這項布局在當前房市仍處冷凍期之際，無疑成為「全村的希望」，也讓新洲美段房市迎來難得的信心行情。確實輝達北士科雙總部布局，有助消弭新洲美段與軟橋段間差距。
其他人也在看
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 20則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 479則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 88則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 450則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 11則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
租一輩子or咬牙買？ 他負債700萬回頭看：房子不是用來輸贏
隨著房價上漲，網路上每天都有人在討論，「到底要一輩子租房，還是咬牙買房？」房地產部落客賣厝阿明表示，對年輕人來說，這似乎是算投資報酬率的問題；對40歲以後的人而言，這其實是在問：「人生要不要留一條退路？」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 16則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 天前 ・ 45則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 16則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 106則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 139則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 18則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
2026馬年運勢大解析！命理老師揭「3生肖」貴人運爆棚 「1生肖」可脫單
迎接2026丙午馬年，十二生肖正式告別前幾年的太歲壓力，整體運勢走向「穩中求進」。清水孟國際塔羅雲蔚老師分析，新一年不再適合躁進或投機，反而是重新布局事業、人際與感情的關鍵期。其中，有3個生肖貴人運特別突出，而屬豬者更被點名有望告別單身，迎來感情新篇章。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2則留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 23則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言
水餃不必等水滾才下鍋！網曝1招：皮Q不黏鍋
生活中心／林依蓉報導不少人煮水餃時習慣等水滾再下鍋，不過近日有網友在社群平台上，分享自己長期使用的不同煮法，指出這種方式能讓水餃口感變得更加Q彈、不易黏鍋。貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人看了直呼「原來可以這樣煮」。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 3則留言
蔥抓餅、蔥油餅「哪個比較胖」？營養師給答案了 這1種熱量高又更快餓
蔥抓餅跟蔥油餅差在哪？為什麼口感差這麼多？此外，更多人問的是：「哪個比較胖？」 「麵筋」與「油」的物理戰 1、麵筋網絡 (Gluten Network) vs. 阻斷效應．蔥油餅（紮實派）：麵團中的麵粉與水結合後，蛋白質會形成緊密的「麵筋網絡」，這就是咬下去會有「勁道、Q彈」的原因。．蔥抓餅（酥脆派）：為了創造「千層」效果，製作時必須抹上更多的油（或油酥）。油脂會包覆麵粉顆粒，阻斷麵筋的連結（Shortening effect），讓餅皮無法形成一大塊死麵，而是變成一片片鬆散的層次。2、物理動作：那個「抓」不僅是為了好看蔥抓餅起鍋前的「拍打、擠壓」，目的是把空氣打進去，並破壞原本的結構。關鍵後果：表面積大增！ 抓鬆後的餅皮，表面變得粗糙、充滿孔隙。這些孔隙就像海綿一樣，會吸附更多的煎油，並增加與鍋面的接觸面積，引發更劇烈的梅納反應 (Maillard Reaction)，這就是為什麼蔥抓餅聞起來特別香、吃起來特別罪惡的原因。 回到營養學來看，這導致了三個關鍵差異： 1️、油脂比例決定熱量密度．蔥抓餅： 為了維持層層分明的酥脆，麵團本身含油量就高；加上煎製時為了讓粗糙表面酥脆，往往需要更多常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 4則留言