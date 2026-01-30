輝達二總部相中洲美 周邊房價喊漲

外傳輝達將於洲美段設立第二總部，不排除是洲美國小預定地。（杜宜諳攝）

輝達傳出將在北士科新洲美段的洲美國小預定地設立第二總部，已為當地房價帶來利多。房仲業指出，這項布局在當前房市仍處「冷凍期」之際，無疑成為「全村的希望」，將推升新洲美段房價，邁向每坪140至150萬元。

台北市教育局長湯志民表示，籌備洲美國小是因為當地需要，現已初步完成洲美校區平面配置與量體評估，教育局會配合政策因應。當然要看市府跟輝達的互動，但目前沒有接到相關消息。

北投區洲美里長陳照梅表示，當輝達進駐北士科T17、18卡關時，有傳出「洲美國小預定地」是考慮的備案之一，當時里民其實就有心理準備，沒想到又傳出輝達要在「洲美段」增設台灣第2總部，現在當然也是「樂見其成」，不會有反對聲浪。

廣告 廣告

陳照梅表達，月初與多位北投區里長在與市長有約會議提案，希望市府能跟內政部溝通，盡速解編洲美平原並加速開發，和北士科共榮共好。不然一邊是科技城市，另一邊是農田，民眾會有切割感，輝達應該也希望總部附近都是繁榮的樣子，也希望開發後能陸續有影城、百貨公司等各方面現代化設施，讓北投成為新市鎮。

至於是否排擠正在籌辦的洲美國小規畫，陳照梅說，如果有必要，還有T12可以做為國小預定地，要不要由輝達接手當總部，還是要由市府評估處理。

房仲業皆認為有輝達第二總部加持，可推升新洲美段房價。住展發言人陳炳辰指出，若消息屬實，有助縮小北士科軟橋段與新洲美段價差，軟橋段發展最成熟，平均單坪站穩130萬元以上，反觀新洲美段整體區域仍在起步階段，平均單價落在110至120萬元。若第二總部落腳成真，可望帶動價格挑戰130萬元大關，中期邁向140至150萬元區間。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，這項布局在當前房市仍處冷凍期之際，無疑成為「全村的希望」，也讓新洲美段房市迎來難得的信心行情。確實輝達北士科雙總部布局，有助消弭新洲美段與軟橋段間差距。