輝達亮眼財測重振市場信心！市值盤後飆增2200億美元

輝達（Nvidia）於美東時間19日公布財測。（圖／達志／美聯社）

輝達（Nvidia）於美東時間19日公布財測，預估下一季營收遠高於華爾街預期。對此，執行長黃仁勳也強調，來自大型雲端服務商的AI晶片需求依然強勁到「爆量」的程度。該公司股價在盤後交易大漲5%，市值有望一口氣增加2,200億美元。

據《路透社》報導，這份結果至少暫時安撫了，因擔心AI熱潮脫離基本面而緊張的投資人。全球市場一直以這家晶片設計商作為風向球，觀察數十億美元投入AI基礎建設是否真正反映實質需求，抑或形成一場AI泡沫。

廣告 廣告

在財報公布之前，市場疑慮已使輝達11月股價下跌近8%，而該股在過去3年內曾狂漲1,200%。更廣泛的市場本月也下跌近3%。

黃仁勳在聲明中說：「Blackwell產品線的銷售表現爆表，雲端GPU更是完全售罄。AI生態系正快速擴張，有更多新的基礎模型開發者、更多AI新創，跨越更多產業，也遍及更多國家。AI正同時無所不在，處理所有事情。」他在與分析師的電話會議中補充說：「外界談了很多AI泡沫的問題，但從我們的角度來看，情況完全不是這樣。」

這家全球市值最高的公司表示，預期財政年度第4季營收將達650億美元，誤差正負2%。根據LSEG的資料，市場平均預估為616.6億美元。輝達第3季營收成長62%，為7個季度以來首次加速成長。

資料中心部門的銷售表現（此部門占輝達營收大多數）在截至10月26日的季度中達到512億美元，高於分析師預期的486.2億美元。

但部分分析師認為，這份財報可能仍不足以完全平息外界對AI泡沫的疑慮。美國跨國獨立投資銀行和金融服務公司「Stifel Financial Corp.」分析師羅伊（Ruben Roy）表示：「市場對AI基礎設施支出成長是否可持續的擔憂，不太可能減弱。」

微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等雲端巨頭投入數十億美元建置AI資料中心，一些投資人則質疑這些公司可能透過延長AI計算設備（例如輝達晶片）的折舊年限，藉此「人工」推高獲利。

部分超出輝達掌控範圍的因素，也可能阻礙其成長。市場研究公司「EMARKETER」分析師伯恩（Jacob Bourne）便指出：「雖然GPU需求仍然龐大，但投資人越來越關注超大規模雲端服務商，是否能夠足夠快地把這些硬體投入使用。問題在於，電力、土地與電網接取的實體瓶頸，是否會限制這些需求能在2026年甚至更晚時，轉化為營收成長的速度。」

輝達的業務在第3季也呈現更高集中度，4大客戶占銷售的61%，高於第2季的56%。與此同時，輝達大幅增加向雲端客戶回租自己晶片的支出，因為這些客戶本身無法將晶片轉租出去。這類回租合約總額達260億美元，是前1季度126億美元的2倍以上。

儘管如此，多數分析師與投資人仍普遍認為，自2022年底ChatGPT推出後一路推動輝達業績的AI晶片需求，在未來仍將保持強勁。黃仁勳上月曾表示，公司已累積2026年前的先進晶片訂單達5,000億美元。輝達19日也表示，預期第4季調整後毛利率為75%，誤差正負50個基點，高於市場預期的74.5%。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

夢幻男團登機！華航「全空少航班」落實性別平權 乘客驚喜直呼太帥

Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆