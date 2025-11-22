輝達任務結束！要放李四川選新北了？蔣萬安：離選舉還有很長時間

台北市長蔣萬安今日被媒體詢問有關輝達落腳北士科的進展，以及副市長李四川何時會參選新北市長的問題。他僅笑著表示離選舉還有很長一段時間，強調目前全力專注於市政工作。

蔣萬安受訪。（圖/中天新聞）

蔣萬安今天（22日）出席2025年CBMC台灣年會「城市論壇」， 受訪時被問到輝達差不多結束，要放李四川走了，蔣萬安聽完先是大笑，接著回應「其實現在離選舉還有很長一段時間，我們現在都全力專注在拚市政」。有記者再追問現在要對李四川唱什麼歌嗎？蔣萬安笑回「謝謝大家，謝謝」。

廣告 廣告

外界關注李四川何時選新北市長。（圖/資料照）

此外，針對立法院21日通過了《地方制度法》第55條的修正案，取消了直轄市副市長設置的最低人口限制，這一條款被稱為「李四川條款」，進一步引發對李四川參選的討論。蔣萬安依舊笑回「謝謝大家」。

國民黨立委提《地方制度法》第55條的修正動議，內容是取消直轄市必須人口超過250萬才能增設第3位副市長的限制，讓所有直轄市不分人口數，皆可設置3位副市長。被視為「李四川條款」，昨日立法院會在藍白合力下，表決三讀修正通過。

延伸閱讀

東京流感進入「警戒等級」 學校停課暴增14倍

全台首例！屏東取締工廠黑煙 開出首張AI判煙科技罰單

好市多「保暖神衣」大特價省近千元 網評價兩極