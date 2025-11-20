輝達估Q4營收優於預期 AI晶片需求強勁抵消泡沫疑慮

（中央社紐約19日綜合外電報導）輝達公司（Nvidia）今天估計本會計年度第四季營收將高於華爾街預期，儘管市場普遍憂慮人工智慧（AI）可能存在泡沫，仍預測雲端服務供應商對其AI晶片需求強勁。

路透社報導，這家AI晶片領導者的財報對華爾街具有決定性意義，因為全球市場正仰賴這家晶片設計公司來判斷，是否投入數十億美元擴建AI基礎設施已形成一個可能超越基本面的估值泡沫。

這家全球市值最高企業預測，第四季營收達650億美元，上下加減2%；相較倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師平均估值616.6億美元。

廣告 廣告

輝達股價盤後交易上漲超過4%。在財報公布前，由於市場疑慮，輝達11月股價拉回近8%，但過去三年已累計漲幅1200%。

輝達執行長黃仁勳聲明指出：「Blackwell產品銷售爆表，雲端圖形處理器（GPU）已全部售罄…AI生態系統正快速擴張，更多的新基礎模型開發者、更多AI新創公司，橫跨更多產業與更多國家。AI正無所不在、無所不做、同步發生。」

輝達上季（截至10月26日）資料中心部門營收成長至512億美元，優於LSEG彙整分析師預測的486.2億美元。

但部分分析師指出，有些不在輝達掌控範圍內的因素可能阻礙成長。

市場研究公司Emarketer分析師彭恩（Jacob Bourne）說：「儘管GPU需求仍極為龐大，投資人愈來愈關注超大型雲端業者能否夠快地消化這些運算容量。問題在於電力、土地與電網接入等實體性瓶頸，是否會抑制這些需求在2026年及其後轉化為營收成長的速度。」

輝達的業務在第三季變得更加集中，四大客戶就占其61%銷售。同時，輝達大幅提高向雲端客戶回租自家晶片的支出，這些客戶無法將晶片轉租出去。相關合約總額達260億美元，較上一季的126億美元倍增。

儘管如此，分析師與投資人普遍預期自2022年底ChatGPT問世以來，推動輝達業績的AI晶片需求仍將保持強勁。

黃仁勳上月表示，輝達已接獲金額達5000億美元、直到2026年的先進晶片訂單。

輝達最大客戶群中的大型科技公司，正加碼投入資金擴建AI資料中心，爭相搶購最先進且價格高昂的晶片，承諾投入數十億美元與數個GW（Gigawatt，百萬瓩）建設。

微軟上月公布，本會計年度第一季資本支出創下近350億美元新高，其中約半數主要用於晶片上。

輝達預計，第四季調整後毛利率將達75%，增減50個基點（0.5個百分點），市場原本預期為74.5%。（編譯：徐睿承）1141120