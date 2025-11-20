輝達伺服器可能改用智慧手機記憶體 記憶體價格一年內可能翻倍

Counterpoint Research發布最新報告，預估記憶體價格在2025年第四季上漲30%。（圖片來源／pixabay）

《路透》報導，根據科技市場研究機構Counterpoint Research週三發布的一份報告顯示，輝達（nVidia）的人工智慧（AI）伺服器改用智慧手機記憶體晶片，此舉可能導致伺服器記憶體價格在2026年底以前大漲一倍。

過去兩個月，由於晶片製造商將重心轉向適用於人工智慧的高階半導體記憶體晶片，全球電子產品供應鏈都受到傳統記憶體晶片缺貨的衝擊。

但是科技市場研究公司Counterpoint的報告發出警訊，新的問題即將出現，原因是輝達近期決定改變記憶體晶片類型，來降低AI伺服器的耗能成本，該公司的方法是，過去通常用於伺服器的DDR5晶片換為更常用於手機和平板的LPDDR晶片。

根據Counterpoint Research最新發布的報告《面向GenAI的記憶體解決方案》，預估記憶體價格在2025年第四季上漲30%，在明年年初可能再上漲20%，而今年來價格漲幅已經達到50%。

今年來記憶體價格累計大漲50%

關鍵問題是傳統LPDDR4記憶體的供應緊張，這是由於供應商將產能轉向更先進的晶片，以滿足人工智慧需求，從而導致市場價格扭曲。目前現貨價格出現失衡，伺服器和PC採用的DDR5記憶體價格約為1.50美元，但消費電子產品使用的老款DDR4記憶體價格約為2.10美元，甚至高於價格1.70美元的先進HBM3e記憶體。

據Counterpoint估計，由於每台AI伺服器所需的記憶體晶片數量都超過一支手機，預計這種變更方式將帶來突如其來的需求，但業界尚未做好應對準備。

記憶體晶片大廠南韓三星電子、SK海力士和美商美光科技專注於高頻寬記憶體（HWH）生產，排擠傳統記憶體晶片的生產，導致傳統動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片產品短缺。HWH是製造驅動全球AI熱潮的先進加速器的必要組件。

Counterpoint的報告指出，由於晶片製造商正在考量將更多產能轉移到LPDDR（低功耗記憶體），以滿足輝達的需求，此舉可能造成低階晶片市場的供應緊張情況向上蔓延。

伺服器記憶體晶片價格可能再大漲

Counterpoint表示：「未來更大的風險在於先進記憶體晶片，因為輝達近期改用LPDDR，這意味說，這類客戶規模堪比大型智慧手機製造商，這對供應鏈而言，是一次巨大的變革，短期內，供應鏈難以輕易消化如此龐大的需求。」

因此，該公司預計，在2026年底以前，伺服器記憶體晶片的價格有可能大漲一倍。此外，該公司也預測，在2026年第二季以前，整體記憶體晶片價格可能比目前水準上漲50%。

未來，伺服器記憶體價格如果再大幅上漲，將增加雲端服務供應商和人工智慧開發商的成本，這可能會進一步加劇資料中心預算的壓力，而資料中心預算本來已經飽受繪圖處理器（GPU、顯卡）和電源升級的創紀錄支出的壓力，感到吃緊。

(原始連結)





