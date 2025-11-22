輝達何時能入北士科？蔣萬安透露了：盼「這之前」完成地上權簽約
即時中心／高睿鴻報導
日前在台灣颳起旋風、暱稱「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，先前宣布將讓總部落腳北士科T17、T18兩精華地，引發國人轟動。不過，北市府與土地持有者新光人壽，為解約條件爭論許久，直到最近，才終於塵埃落定；雙方最終協議，「分手費」共計44.02億。對此，台北市長蔣萬安今（22）早直言說：「我們非常感謝新壽，昨天與市府達成解約協議；希望最快能在明年農曆年前（2026年2月中），順利與輝達完成地上權簽約」。
蔣萬安表示，與新光完成解約後，市府接下來將著手進行都市計畫變更、設定地上權等相關作業；目前預計，最快能在明年農曆年前，辦妥地上權簽約事宜，並希望明年中可順利開始動工。
蔣萬安另指，市府已針對本案，在議會清楚說明，盼能加速相關行政作業，讓輝達可盡早順利入駐北士科。不僅如此，周圍土地如T3、T4、T12等，蔣萬安也說，同樣會用更高的角度、更長遠的遠光，對該區的整體產業戰略進行規劃。
另一方面，針對外界近期不斷討論的「雙城論壇」，他今早受訪時也表示，目前仍持續與上海方面協調，很多行政細節還沒確定，「一旦有具體結果都會報告」。
原文出處：快新聞／輝達何時能入北士科？蔣萬安透露了：盼「這之前」完成地上權簽約
