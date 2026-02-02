輝達何時與北市府簽約？ 黃仁勳透露COMPUTEX前將再度來台

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束在台行程，今（2）日離台前親口承諾，將出席2026年6月的台北國際電腦展（COMPUTEX），並預告屆時將展示「新大樓」，形容其設計美得令人難以置信。

至於外界高度關注輝達北士科新總部何時簽約，黃仁勳並未正面回應，僅透露將在COMPUTEX前再度來台，屆時將有大型主題演講，並公布多項合作夥伴相關消息，直言「會是一場非常令人興奮的COMPUTEX」。

雖然黃仁勳此次並未與台北市長蔣萬安碰面，但北士科T17、T18基地本週將進入估價審議階段，離台前最後一晚，黃仁勳也表示，自己對「星艦3.0」相當滿意，並形容，輝達未來總部將成為台北的指標性建築。

由於輝達旗下擁有大量員工，涵蓋晶片設計、研發與封裝等業務，必須規劃更大的空間，對於是否在台北再設立第二總部，黃仁勳也坦言「相當有機會」。

