輝達來了貸款都要買 這商辦單價創新高完銷
【記者柯安聰台北報導】日前台北市府勘查輝達總部預定地，也預計將在農曆年前和輝達簽約，輝達總部選址塵埃落定，北士科周邊的建商和屋主喜不自勝。觀察實價登錄揭露，北士科最新完工的商辦案「遠雄商舟」最新交易，今年6月時，法人「真建築科技」公司，以總價3.17億元，單價78萬元入手2戶，同月「永鈺資產管理」以3.2億元買下16樓2戶商辦，單價78.7萬元創下該社區新高價，也讓該案順利完銷。
「永鈺資產管理」是高頻交易商「威旭資訊」的關係企業，母公司威旭資訊結合金融與量化科技專業起家，據媒體報導，平均每日有數百億台幣的交易市值，該公司近年積極掃樓，包括醒吾大樓等精華區辦公室。同層樓買家「真建築科技」，則為不動產相關的AI 應用軟體公司，從桃園追隨輝達前進北士科。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年房市冷股市旺，產業則靠AI領頭，因此科技業和金融業的資金調度實力堅強，在政策打住不打商的氛圍下，商辦市場成為法人置產最佳去處，又適逢AI最強心臟進駐北士科，敏銳度高又資金豐沛的法人，自然積極卡位。
進一步觀察遠雄商舟今年銷售共15筆交易，若以5月15日輝達召開記者會日期為界，之前的6筆交易單價為74.2萬元，其中有5筆採無貸款交易；記者會後行情看漲，加上樓層差異，9筆高樓層交易平均單價來到77.8萬元，單價增幅約5%，且都以貸款方式購買，顯示卡位積極度，就算貸款都要買。
張旭嵐指出，北士科定位為「智慧跨域園區」，定位匯集生技、數位醫療及智慧科技等高端產業，不過地點非科技業主流，初期市場反應並不熱烈，直到今年5月輝達釋出規劃總部的消息，周邊建案翻紅，中古屋屋主惜售，雖然一度因新壽權利轉讓談判卡關，讓投資者捏一把冷汗，所幸10月底峰迴路轉後順利成局，讓卡位的屋主們終於放下心中的大石頭，輝達總部預計2026年動工，未來周邊住宅商辦都將受到持續關注。
台灣房屋朗居天母店店東段瀚璽指出，2024年完工的「士科之芯」去年10月以每坪86.5萬元的交易，刷新北投商辦最高成交單價紀錄，北士科周邊目前銷售中的商辦新案不多，今年Q3完工的「遠雄商舟」已完銷，年中才開賣的預售案「華固創滙園區」，平均單價70萬元左右，「長虹ICT科技大樓」明年完工，喊出破百行情，看好輝達效應北士科將成為明年市場的一大亮點。（自立電子報2025/12/23）
其他人也在看
外資節前提款無礙行情 台積電衝高拱台股收紅/金價直衝4500美元 央行24年不囤金錯失17倍報酬/矽光子再噴 華星光秀肌肉改寫天價｜Yahoo財經掃描
美股在耶誕假期前交投轉趨清淡，但AI、太空與造船題材續熱，四大指數同步收高，市場一邊消化關稅與貿易政策進度，一邊評估聯準會後續降息空間；道瓊工業指數上漲0.47%，那斯達克指數上漲0.52%，標普500指數上漲0.64%，費城半導體指數勁揚1.10%。 科技股方面，美光財測優於預期、AI需求續強，股價大漲4.01%再創歷史收盤新高；輝達受H200晶片可望出貨中國消息激勵，上漲1.49%；AI高速連接概念的Astera Labs勁揚5%，軍工造船題材亦發酵，Huntington Ingalls Industries大漲5.01%，太空族群在川普太空政策利多下表現亮眼。台積電ADR同步走揚，為台股多頭延續鋪路。 亞股方面，日股小幅上漲，韓股走揚；港股下跌，陸股則走強，整體區域氣氛偏穩。 台股今（23）日承接美股漲勢，加權指數終場上漲160.83點、收28,310.47點，成交金額4,212.91億元；權王台積電(2330)開高走高，最後一盤爆量拉抬，收在最高價1,490元、上漲25元，單一檔即貢獻大盤近200點。盤面資金集中電子與題材股，矽光子概念在華星光(4979)法說利多帶動下續強，環宇-KY(4991)、聯鈞(3450)同步表態；PCB族群延續熱度，華通(2313)、新復興(4909)表現亮眼；低軌衛星與太空題材亦吸引買盤追逐。不過記憶體族群相對疲弱，力積電(6770)、華邦電(2344)收黑。盤面資金因假期將近影響，市場觀望氣氛濃。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 2
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 15 小時前 ・ 92
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 5
利多出盡？「這代工大廠」爆量下殺53萬張…失守40元 反觀「它」盤中寫24年新高
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（23）日台股加權指數收盤28,310.47點，漲160.83點，漲幅0.57%，觀察今日盤後成交量排行前五名個股，市場近期傳出記憶體...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
AI訂單不斷...目標價上看330元！國家隊週砸23億寵電子五哥「這檔」 瘋搶華邦電3.1萬張入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
UG飲料炎上風波續燒 聯發國際跌逾半根停板
[NOWnews今日新聞]北捷爆發連續攻擊案件，不少民眾自發性前往事發地點默哀、獻花，知名手搖飲料UG品牌老闆聯發國際董事長鄭凱隆因攜帶印有品牌Logo的飲料與花束引發爭議，昨（21）日也親上火線道歉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 55
《國際金融》金價近4500美元天價！白銀、鉑金噴發 4原因讓貴金屬失控
【時報-台北電】黃金現價22日首次升破每盎司4,400美元後，23日亞洲早盤持續狂飆，如今已直逼4,500美元關卡，不斷改寫歷史新高。金價多頭氣盛、漲勢不歇，主要受到多方原因影響，分別是市場對聯準會降息的預期、地緣政治動盪不安、經濟前景不明以及全球央行和ETF買盤的推動。 在台灣時間大約10時40分左右，紐約黃金現貨價勁揚逾1％或逾44美元，飆升至每盎司4,490美元的歷史新高。黃金期貨價同樣大漲1.3％，升抵每盎司4,529.3美元。 銀價在亞洲早盤上漲0.9％至每盎司69.62美元，同樣刷新高點。（新聞來源：工商即時 陳怡均）時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 9
目標價上看1465元！AI電力商機全面引爆「它」 爆量94.2億躍上成交額榜
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股今（22）日受美股四大指數全面收紅激勵，開盤即大漲近300點，截至中午12點19分左右，指數暫報28,064.95點，上漲368.60...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
獨家／股后威聯通上櫃爆資安事件！駭客稱竊密1.7TB 存取權限賤賣400美元
民視新聞／蘇恩民報導全球 NAS（網路附接儲存）大廠、興櫃股后威聯通（7805） 今以 558 元承銷價風光掛牌上櫃，股價衝高以730元大漲3成開出，投資人秒賺17.2萬元，不料驚傳資安風暴，駭客 KaruHunters 在暗網宣告竊取1.7TB 儲存資料，同時取得威聯通核心雲端服務 myQNAPcloud 的資料，並以 400 美元賤價向不特定人兜售，不僅可能引發全球客戶恐慌，也讓上櫃蜜月行情蒙上陰影。民視財經網 ・ 20 小時前 ・ 3
《基金》存5檔退休金大PK 它15年變5千萬
【時報-台北電】史上最殘酷的存股大對決，誰能陪你到老後？財經部落客「小資YP投資理財筆記」以數據分析，以人氣標的0050、0056、第一金、合庫金和台泥，全都以1千萬買進+配息再投入，經過15年通膨考驗+4%提領，5檔全都過關，資產全都超過當初的1千萬，如果想要多4倍達到近5千萬，那就非0050莫屬了，0056僅只有0050的一半金額。 小資YP在臉書表示，依稀記得前一陣子，網路上對於元大台灣50(0050)與元大高股息(0056)有不同投資理念，討論地很火熱，不過在觀察後發現，多數的討論都是關於資產的累積過程，比較少提到關於退休時，該用何者來當作退休提領的選擇。 當然，偶爾還是會聽到有些人說，成長靠0050，退休轉0056獲取現金流，姑且不論正確與否，相信每種作法都有他們選擇的理由，只是小資YP一向喜歡靠數據來客觀分析。 因此，把0050與0056放到退休提領來實際進行回測，而且還額外加碼第一金(2892)、合庫金(5880)和台泥(1101)，都是大家熟悉且熱門的存股標的，採用4%提領策略，並結合真實台灣的通膨環境。 從最終餘額來看，0050最多逾4950萬，第2多是第一金逾269時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
現賺11.6萬元！捷創科技掛牌首日大漲136% 大啖蜜月行情
捷創科技（7810）今（23）日以承銷價格每股85元掛牌上櫃，早盤以168元開出，截至10點20分，一度觸及201元，大漲116元、漲幅136%，大展蜜月行情；中籤者若賣在此價位，有望賺近11.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 6
國巨、華新科臉綠！被動元件承壓 九豪飆漲停力挽狂瀾...「2檔小將」強漲逾4%撐盤
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（23）日開高震盪，截至中午11點30分左右，加權指數上漲155.81點、漲幅0.55%，收在28,305.45點。觀察類股走勢，被動...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
不只力積電爆量漲停！記憶體4檔火力全開 「它」卡位Google AI、成交破14萬張走強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（22）日終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。觀察今日盤後成交量排行個股，記憶體族群南亞科（2...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
大立光祭史上最大規模庫藏股「股價放光明」開盤跳空漲停
睽違四年，光學鏡頭龍頭大立光（3008）上周五宣告執行史上第二次庫藏股，擬買回2,670張庫藏股救市，且庫藏股買回張數遠超前次的1,342張，幾近倍增，寫史上最大規模，祭銀彈攻勢的大立光能否為股價扳回一城？大立光今日給答案，今日強勢以漲停板價2,265元開出，雖未能鎖住，但早盤仍得以保有逾6％的漲幅。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心
陽光灑在咖啡桌上，粉圓妹翻開筆記本，旁邊那張我最喜歡的圖──一座分為四層的金字塔。我笑了笑，把手放在最底層，像是在摸著自己這些年一步步堆起來的安心。「有人以為提早退休就是什麼都不做，躺在沙灘上發呆。」粉圓妹抿了一口咖啡，眼裡閃著認真的光，「但對我來說，提早退休是一種選擇──可以把時間花在想做的事上，而不是為了錢而活。」幸福熟齡 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
PCB族群猛亮3紅燈！這「HDI板龍頭」受太空AI帶動...逾1.8萬張等入場 分析師看好能戰百元關卡
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（22）日終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。本日PCB族群氣勢兇猛，盤面58檔個股中僅10檔走跌。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
納智捷案兩樣情？裕隆盤中閃綠燈 鴻華先進強漲5%
鴻華先進-創（2258）與裕隆（2201）上周五宣布將進行品牌納智捷的股權轉移，金額為7.876億元，將在公平會審議通過後進行交割，事件終於塵埃落定。不過傳言成事實後，先前因相關題材飆漲的裕隆股價反倒利多出盡出現拉回，盤中一度閃出綠燈，鴻華先進則呈現兩樣情，上漲5.3%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
訂單能見度達3個月！這「衛星通訊廠」產品進軍美國營運商 現股當沖噴4萬張奪當沖王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（19日）終場收在27,696.35點，上漲227.82點、漲幅0.83%，衛星通訊廠兆赫（2485）近幾年積極轉型，開始...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
輝達買點來了 華爾街投行：十年難得一見
全球領導科技公司輝達在AI爆發之下，股價也跟著水漲船高到了看似高不可攀的高點，不過卻有華爾街投行逆風指出，輝達對比費城半導體指數（PHLX Semiconductor Index、SOX）目前大約有13％的折價，是買入的大好時機。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 1
開盤／台積電領軍台股飆漲127點！金銀銅瘋漲 低價面板原物料全動了
美股科技股續強效應延燒，台股今（23）日開盤氣勢不俗，加權指數早盤大漲127.41點，指數重返多頭節奏，權值王台積電一馬當先，盤中上漲15元，來到1480元，成為撐盤關鍵。市場解讀，在耶誕假期前的資金布局氛圍下，風險偏好回溫，台股短線買氣明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5