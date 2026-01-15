輝達來北市！「用電設備檢驗」報考掀熱潮 AI黃金職業正夯



在 AI 浪潮下，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾點名電工、水管工與木匠等技術職人，是人工智慧難以取代的核心戰力。這項觀點正呼應「用電設備檢驗」職類技術士證照的含金量，為此，臺北市職能發展學院考量該職類就業市場需求日益增加，今年特別在辦理訓練課程空檔，特別規劃受理該職類檢定考試，供有需求的民眾報考，搶先卡位 AI 時代下的黃金職業。



隨著 115 年度「即測即評及發證技術士技能檢定」揭開序幕，臺北市職能發展學院第1梯次即測即評及發證檢定，報名自115年1月13日正式開跑，至1月15日截止，共計3日。其中，「用電設備檢驗」職類丙級限額報名人數為114人。由於該職類檢定場地規格高，全臺可辦理即測即評的承辦單位相對稀少。

今年北部用電設備檢驗職類僅職能學院辦理，每逢辦理該職類報名首日，總是湧入大量排隊報考人潮，此次同樣也出現大批民眾不畏寒風、漏夜排隊搶報名的盛況，職能學院運用AI建置「數位化叫號系統」，讓民眾能精準掌握報名順序及等候時間，提供更流暢的報名程序。

臺北市職能發展學院職訓課程精彩豐富，協助民眾技職提升，從水電技術、烘焙餐飲、行銷應用、照顧服務，到最新的AI資通訊應用、多元的培育課程應有盡有，歡迎民眾至臺北市職能發展學院官網(http://www.tvdi.gov.taipei)/職能培育/自辦招生訊息專區查詢。