輝達供應鏈為何「賺不到錢」也接單？烏凌翔揭黃仁勳背板銷售術：不賣產品照賺

全球知名科技教父、輝達執行長黃仁勳每次來台，都會掀起一陣旋風。科技力智庫執行長烏凌翔表示，輝達是一家IC設計公司，本身沒有製造能力，因此黃仁勳常來台灣，主要目的是鞏固台積電的產能分配，由於輝達接到的訂單非常多，黃仁勳希望台積電能提供更多產能，但台積電本身還要處理先進封裝，晶圓廠產能已經滿載，廠房也尚未完全建置，因此無法完全滿足需求。

烏凌翔在風傳媒節目《下班國際線》提到，黃仁勳現在不是只賣晶片、板卡，他也賣伺服器也賣整個AI工廠，所以他需要台灣大概50家不同層次的廠商，來幫忙製造所有這些硬體設備，所以他來台灣不僅是鞏固台積電產能，也要鞏固所有供應鏈對他的支持。

烏凌翔直言，台灣也許沒辦法在本土發展出來AI產業，或者我們也沒辦法提供那麼多雲服務，沒辦法蒐集大數據等，但我們是AI這個競爭裡面非常重要的基礎建設供應者。

輝達供應鏈賺得到錢嗎？

主持人提問，黃仁勳來跟50間台灣供應鏈代工公司保持良好關係，這不就是我們所說的「乾爹」嗎？烏凌翔回應，「怎麼覺得是良好關係，台灣廠商做供應鏈給他一定賺得到錢嗎？很高興嗎？很愉快嗎？」烏凌翔分享，自己親耳聽過台灣供應鏈廠商表示，輝達的訂單不好意思不接，不接挺沒面子，但接了沒什麼利潤。

烏凌翔指出，大廠商對於供應商，不管是鴻海、台積電自己的供應商也是一樣，「店大壓客、客大壓店」，總希望有2、3個供應商互相競爭，把價錢殺到最低，所以做輝達的生意不見得能賺到錢，所以為什麼就要稱「乾爹」，烏凌翔甚至還擺了個手勢表達不認同。

​輝達執行長黃仁勳每次來台都會掀起一陣旋風。（資料照，美聯社）

輝達供應鏈不靠產品也能賺錢 烏凌翔：很佩服黃仁勳

主持人追問，「在這場AI大戰當中，輝達不會讓台灣這些供應鏈廠商，他所謂的夥伴大賺錢？」烏凌翔回應，不會說不讓他大賺錢，因為賺錢有很多種方法，黃仁勳非常曉得如果出現在背板LOGO上，也許賣產品賺不到錢，股價可能有反應，股價也可以賺到錢，他太懂怎麼做生意，他真的非常厲害，所以很多廠家做輝達生意賺不到錢，股票上有反應也可以，但這招用老了，也會慢慢邊際效應遞減。

烏凌翔回憶，黃仁勳在去（2024）年6月1日於台大體育館首次展示整個背板，背板上有許多合作廠商LOGO，第二天股價就有反應；第二次秀出來，股價反應也不錯，但沒有第一次那麼強；第三次秀出來，不是每個都漲，有的甚至還跌，就是效用會遞減。所以黃仁勳非常懂得運用生意語言幫助這些廠商們，我們要很佩服黃仁勳。

