輝達供應鏈＋1 今宣布利多

輝達攜手大廠入物理AI，根據雙方發表的聲明，達梭系統旗下的 3DEXPERIENCE 平台將結合 NVIDIA 的 Omniverse 平台與加速軟體函式庫，推出具備「代理型（Agentic）」功能的虛擬夥伴。新聞照片由達梭系統（全部）、Lucid Motors（左上）、歐姆龍（左下）與 NVIDIA（右下）提供。

NVIDIA 與工業軟體巨頭達梭系統（Dassault Systèmes）週二宣布建立長期策略合作夥伴關係，雙方將整合虛擬孿生技術與人工智慧（AI）基礎設施，共同開發跨產業的關鍵任務型「物理 AI」架構。這項合作旨在建立經科學驗證的工業世界模型，標誌著 AI 應用將從單純的語言生成，轉化為能夠理解並模擬真實物理法則的工業實力。根據雙方發表的聲明，達梭系統旗下的 3DEXPERIENCE 平台將結合 NVIDIA 的 Omniverse 平台與加速軟體函式庫，推出具備「代理型（Agentic）」功能的虛擬夥伴。

物理 AI 前沿：代理型 AI 助手深入生物與材料科學

這類 AI 代理能深入理解產業脈絡，在生物學、材料科學及製造工程等複雜系統中提供精準的智慧洞察。NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，物理 AI 是人工智慧的下一個前沿，透過結合數十年的工業領導地位與 NVIDIA 的 AI 平台，將改變研究人員與工程師打造全球重工業的方式。在技術整合方面，NVIDIA 亦宣布將採用達梭系統的基於模型系統工程（MBSE）技術，來設計其新一代的 NVIDIA Rubin 運算平台，並計畫將其大規模部署於 AI 工廠。

資料主權與 AI 工廠：Lucid 與歐姆龍導入虛擬孿生技術

與此同時，達梭系統旗下 OUTSCALE 品牌正於全球三大洲部署採用 NVIDIA 架構的 AI 工廠，致力於在提升 AI 運算能力的同時，確保客戶的資料主權與智慧財產權。此項合作已獲得包含電動車廠 Lucid、自動化大廠歐姆龍（OMRON）及食品龍頭 Bel Group 的初步導入。Lucid 車輛工程副總裁 Vivek Attaluri 指出，透過物理知識驅動的數位孿生模型，團隊有望在不犧牲預測精準度的情況下，以前所未有的速度將車輛從概念推進至量產。達梭系統執行長 Pascal Daloz 則強調，當 AI 以科學與物理為基礎，將成為放大人類創造力的關鍵力量。

