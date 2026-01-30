輝達傳在北市蓋第二總部？蔣萬安：目前沒相關訊息 一樣會給予協助

台北市長蔣萬安。 圖：台北市政府 / 提供

輝達執行長黃仁勳昨抵台，傳出輝達在原定的北士科T17、T18基地蓋台灣總部外，有意再於台北市增設台灣第二總部。台北市長蔣萬安今（30日）回應，目前沒相關訊息，但如果輝達提出需求，市府一樣會給予協助。

據《聯合報》報導，輝達傳出在原定的北士科區域建置新的台灣總部之外，後續再於台北市增設台灣第二總部，地點會落腳洲美段，不排除是洲美國小預定地。

蔣萬安上午出席中正區里長座談，會前被媒體堵訪，被問及此事，蔣萬安表示，目前沒有相關訊息，但如果輝達提出需求，市府一樣會給予協助。

媒體又問，今天會跟黃仁勳見面？蔣萬安說，北市府會持續跟輝達保持聯繫，這次也理解黃仁勳來台灣停留時間的行程非常緊湊，一切也都是要配合他整個行程安排。

