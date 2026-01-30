輝達傳增設台灣第2總部 黃仁勳反應曝光：聽起來不錯

對於輝達傳出可能在台北增設台灣第2總部，黃仁勳今日上午直言「聽起來不錯，我喜歡」。（本刊資料照）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳抵台行程進入第2天！對於輝達傳出可能在台北增設台灣第2總部，黃仁勳今日上午直言「聽起來不錯，我喜歡」。

黃仁勳昨（29日）搭乘專機抵達台灣，今（30日）9時30分步出下榻飯店，對守候的媒體問安，並稱他昨晚睡得很好，並接受短暫訪問。對於輝達傳出可能在台北增設台灣第2總部，黃直言「聽起來不錯，我喜歡」，輝達應盡可能多建造幾個總部，因為輝達在台灣成長很快，在台灣有很多員工、供應鏈合作夥伴與客戶，員工工作非常努力，台灣有很多優秀的人才。

媒體追問，輝達是否有機會在台北市設立第2總部，黃仁勳露出微妙表情回應，「有可能、甚至還有機會」，黃仁勳指出，投資人工智慧對台積電與台灣產業至關重要，未來製造業將高度依賴AI與機器人技術，AI能力越來越強大，不過工廠並不容易，技術不斷變化，即使買到設備，但是設備及製程技術整合起來相當困難，尤其科技進展迅速，逐年越來越先進，台積電和半導體業是最複雜的製造工作之一。

