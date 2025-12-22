輝達傳將出貨大陸助攻美股 科技股復甦、台積電ADR漲1.5％

美股四大指數週一全面收高，台積電ADR上漲1.50％。（示意圖：motion elements）

美國聖誕假期即將到來，投資人期待迎接聖誕老人行情。美股四大指數週一全面收漲，科技股從上週的劇烈波動中持續復甦，標普500指數11大類股幾乎全數收高，台積電ADR上漲1.50％。（請聽AI報導）。

對人工智慧的樂觀情緒、美國經濟展現韌性，以及對聯準會降息的預期提振市場信心，美股持續反彈，人工智慧晶片龍頭輝達因為傳出將出貨H200晶片至中國大陸，股價應聲上漲1.45％，成為提升標普表現的最大推手。

道瓊工業指數週一上漲227.79點，漲幅為0.47%，收在48362.68點，標普500指數上漲43.99點，漲幅為0.64%，收在6878.49點，那斯達克指數上漲121.21點，漲幅為0.52%，收在23428.83點，費城半導體指數上漲77.71點，漲幅為1.10%，收在7145.57點，台積電ADR上漲4.33美元，漲幅為1.50％，收在293.28美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。