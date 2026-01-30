輝達傳將設「台北第二總部」？蔣萬安：若為真一定會協助

輝達（NVIDIA）驚傳加碼台灣！除了原定的北士科總部，現更傳出將於北市增設「台灣第二總部」，地點鎖定北士科洲美段。據悉，落腳處不排除為洲美國小預定地。對此，台北市長蔣萬安今受訪表示，市府還未收到相關訊息，但若為真一定會給予協助。

台北市長蔣萬安。（圖/市府提供）

蔣萬安今天（30日）出席市政活動，他接受媒體聯訪被問到輝達是否將在台北設立第二總部時表示，目前沒有相關訊息，但如果輝達提出需求，市府一樣會給予協助。

傳出輝達將在台北設第二總部。（圖/資料照）

至於是否會跟輝達執行長黃仁勳見面，蔣萬安強調會持續跟輝達保持聯繫，這次也理解黃仁勳停留台灣時間跟行程很緊湊，一切都還是要配合黃仁勳的行程安排。

廣告 廣告

延伸閱讀

陸配李貞秀國籍想當立委仍卡關 柯文哲轟綠：要逼死人民？

輝達H200晶片獲准輸往大陸？黃仁勳親口否認：假消息

芥花油混充橄欖油頻出包 食藥署擬強制分級「5大類」標示新制