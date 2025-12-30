輝達傳砸30億美元併以色列AI21! 英特爾持股投資也完成

輝達執行長黃仁勳。路透社



AI霸主輝達再起併購大旗！外電消息指出，輝達正就收購以色列 AI 新創 AI21 Labs 深入談判，看好其高階AI專業研發團隊，預期交易估值約 20 至 30 億美元。輝達目前市值已突破 4 兆美元，透過此併購，有望持續擴大在以色列的布局。輝達本周已完成對英特爾價值 50 億美元的持股投資，也被視為深化技術合作布局的重要一環。

AI21創辦人 Amnon Shashua即是 Mobileye的創辦人 ，英特爾在2017 年以 150 億美元併購，隨後成立A21，AI21 在 2023 年完成的一輪融資中，估值約為 14 億美元，輪融資主由輝達、 Alphabet 旗下的 Google 共同參與。

輝達執行長黃仁勳先前即表示，以色列是輝達的「第二個家」。輝達最新以色列新園區落腳 Kiryat Tivon，規劃最多約 16 萬平方公尺的辦公空間，設計概念將參考公司位於美國加州聖塔克拉拉的總部。預期園區將於 2027 年動工，預計 2031 年將會有首批進駐人員。

