輝達兆元宴吃這一味！黃仁勳現場投食放發燒臘飯、蘋果西打

黃仁勳兆元宴燒臘飯。陳俐妏攝



輝達執行長黃仁勳第四次兆元宴在老地方「磚窯古早味餐廳」登場，黃仁勳今天下午5點48分進入餐廳後，怕媒體守候太久，在18點30分左步出餐廳，發放給守候媒體燒臘飯和蘋果西打。分享他喜歡的濃濃台灣味。

輝達執行長黃仁勳。陳俐妏攝

黃仁勳今天在偏愛的「磚窯古早味餐廳」與供應鏈獲伴餐敘。今天在現場還自備棒球，到場後詢問有沒有小朋友，當場發放簽名球。今天現場剛好有個小妹妹過10歲生日，他對妹妹說，以後她也可能要面對記者們，他們都會很用很嚴厲的問題拷問喔。

