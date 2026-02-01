輝達兆元宴唯一IPC 研華曝邊緣AI拚放量

▲研華總經理張家豪昨日赴輝達兆元宴。（攝影／今日新聞）

[NOWnews今日新聞] 輝達兆元宴31日登場，工業電腦廠商中只見研華研華受邀入列。研華這次由嵌入式事業群總經理張家豪代表出席，他會後透露，雙方合作重心正從傳統工業電腦一路延伸到「邊緣AI」與「實體AI（Physical AI）」，並看好邊緣AI今年就可能迎來明顯放量，尤其機器人應用落地速度最快。

張家豪指出，研華與輝達執行長黃仁勳陣營合作已超過20年，從早期工業電腦平台，到近年聚焦邊緣AI算力與軟硬整合。這次參與供應鏈晚宴，也與輝達主管就後續合作方向交換意見，主軸仍圍繞邊緣AI在各產業的擴張。

談到實體AI的落地場景，張家豪把焦點放在三條線，包括機器人，他指出各類終端設備與延伸應用，如無人機等，他直言這塊導入速度「相當快」，內部評估今年成長幅度可望明顯放大。

其次為醫療，在智慧醫療與現場即時運算需求推升下，實體AI導入也在加速。最後為邊緣伺服器（Edge Server）不少企業資料需要留在內部環境，推動在地運算與部署需求，形成另一塊可觀商機。

他並提到，雲端AI已經快速成形，接下來的增量題材將更靠近現場端，「邊緣AI」正是輝達希望推廣的方向之一；而在他看來，邊緣AI的爆發時間點將會更清楚地落在2026年，機器人等應用會是最先看到變化的領域。

除了供應鏈聚餐，研華也提前暖身後續國際展會。張家豪表示，GTC 2026將於3月16日至19日在聖荷西舉行，研華確定參與，且以「Gold partner」身分登場，並自認是IPC產業中唯一的Gold partner；目前正與美國團隊規劃展出內容，方向將以加速模組、邊緣伺服器與相關軟體等全線產品為主，擴大展示研華在邊緣AI生態系的布局。

