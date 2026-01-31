輝達兆元宴研華與會! 研華總座：AI 算力導入邊緣AI全面爆發

研華總經理張家豪。資料照



輝達執行長黃仁勳再度訪台舉行兆元宴，與台灣供應鏈關鍵夥伴一起聚會。工業務聯網大廠研華總經理張家豪出席。顯示研華與輝達在邊緣 AI領域的合作已進入全面爆發期，雙方將攜手推動全球產業智慧化轉型。

研華與輝達合作超過20年，雙方近期在邊緣AI、生成式AI工業應用及醫療機器人領域有深厚戰略結盟，其中，嵌入式事業群更是雙方技術整合的核心。

張家豪指出，研華正從工業電腦領航者，正式轉型為邊緣 AI 公司，未來透過研華強大的軟硬整合能力，能將 輝達領先的運算靈魂（AI 算力）完美導入工廠自動化、智慧醫療及機器人等垂直領域。

廣告 廣告

張家豪說明，AI 的真正價值在於落地應用，研華致力於打造最穩健的邊緣運算平台，協助全球客戶將強大算力轉化為實質生產力。2026年研華將全力落實「Edge Computing & AI Powered WISE Solutions」品牌戰略，運用輝達最強大的算力平台，結合研華深耕多年的工業體系，協助全球客戶加速AI轉型。

更多太報報導

半導體史上最大規模擴張！黃仁勳：台積電未來10年產能將會翻倍

【輝達尾牙】黃仁勳穿花襯衫現身 大談晶片布局不只GPU 「需要很多很多的人」

台美關稅15%不疊加 黃仁勳直言太棒了！台積電扮演要角、肯定台灣對美戰略價值