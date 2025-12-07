輝達先進晶片應輸中？ 美貿易代表「謹慎」：國家安全須置首位

美國貿易代表葛里爾。美聯社



美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓達成貿易協議已超過一個月時間，美國貿易代表葛里爾週日（12/7）透露，中國本季履行採購美國大豆進度約達三分之一，並指北京一直遵守雙邊貿易協議條款，美國正在持續監督中方承諾，以維持穩定的貿易關係。

葛里爾（Jamieson Greer）在接受福斯新聞的《星期日簡報》（The Sunday Briefing）節目採訪時表示：「對於中國，我們始終堅持核實、監督並關注其承諾履行情況......近期我們與中方達成的所有協議都非常具體，我們可以輕鬆地進行監督，目前所見均符合協議要求。」

葛里爾透露，中國本季履行採購美國大豆進度約達三分之一。但彭博社此前報導，中國在10月底完成本季首批訂單後，其採購美國大豆的步伐似乎陷入停滯。

當被問及輝達（Nvidia）等晶片製造商是否應向中國提供先進晶片，以及此舉是否會對美國構成安全風險時，葛里爾強調美國需保持謹慎。

「我個人認為必須對此非常謹慎」，葛里爾透露表示：「我們希望企業獲利表現良好，但作為政策制定者，必須確保國家安全置於首位。正因如此，各位聽過川普總統提及可能受限的晶片類型，而關於管制門檻的討論始終開放，且其會隨時間推移而改變。」

川普（Donald Trump）與習近平在10月下旬達成協議，雙方同意延長關稅停火期、撤銷出口管制並降低其他貿易壁壘，但部分協議內容仍在持續推進，包括大豆採購、社群媒體TikTok出售事宜，以及增加從中國出口關鍵稀土許可證數量等。

另據中國官媒新華社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與葛里爾上週五（12/5）與中國國務院副總理何立峰進行視訊通話，雙方進行深入、建設性的交流，並承諾維持穩定關係，解決貿易與經濟領域的「各自關切」。

貝森特週日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目《面對全國》（Face the Nation）訪問時表示，中國不會加速採購，但預計其仍將在本季完成採購，並指美國自與中國達成協議以來，大豆價格已上漲12%至15%。他還透露，為遵守道德協議，自己已出售旗下大豆農場的股權。

