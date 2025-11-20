輝達再拯救全村、Blackwell銷往中東獲得綠燈！ 日經大漲近2,000點、晶片族群歡騰

輝達（NVDA）財報的好成績，帶動亞股市場振奮，日經指數今（20）日早盤一度飆漲近2,000點。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] AI 晶片巨頭輝達（NVIDIA）再度扮演「拯救全村」的角色，周三（19日）開出第三財季業績，營收、利潤均超出華爾街預期，並對第四財季的銷售給出強於預期的指引。輝達股價在盤後上漲超過 4%。

儘管市場普遍憂慮人工智慧（AI）可能存在泡沫疑慮，但仍預測雲端服務供應商對輝達的 AI 晶片需求強勁。輝達表示，預計本季（Q4）營收約 650 億美元、上下加減 2%，優於倫敦證交所集團（LSEG）彙整分析師先前預期為 616.6 億美元。

廣告 廣告

以下為輝達 Q3 業績與倫敦證交所集團（LSEG）調查、彙整分析師預期的比較：

營收：570.1 億美元，優於先前預估的 549.2 億美元，年增率從 56% 擴張至 62%

調整後每股盈餘（EPS）：1.30 美元，優於預期 1.25 美元

淨利潤：319.1 億美元、年增 65%；優於去年同期 193.1 億美元

資料中心部門營收：512 億美元、年增66%，優於預測 486.2 億美元

輝達執行長黃仁勳聲明指出：「Blackwell 產品銷售爆表，雲端圖形處理器（GPU）已全部售罄……AI 生態系統正快速擴張，更多的新基礎模型開發者、更多 AI 新創公司，橫跨更多產業與更多國家。AI 正無所不在、無所不做、同步發生」；「關於 AI 泡沫的說法很多。但從我們的角度來看，情況截然不同。」

輝達財報的慶祝行情外溢至亞股市場，日經 225 指數今（20）日開盤勁揚，至台北時間上午 8:30 分左右大漲 1,972 點或 3.98%、飆近 2,000 點，為自 10 月 6 日以來最大漲幅，指數最高來到 50,509.7 點，收復「5萬點關口」；東證指數大漲 2.6%，來到 3,329.88 點；日系晶片股展開一系列大漲，軟銀集團一度上漲 9.1%、愛德萬測試漲 10%、東京威力科創漲 7%。

韓國股市指數（KOSPI）上漲 2.8%，指標股三星電子大漲 4.6%、SK海力士也一度漲 5.9%。隨後開盤的台灣加權指數一度飆漲逾 900 點或 3.4%，收復 27,000 點關口，權值股台積電（2330）大漲 65 元或 4.7%，至 1,455 元、鴻海（2317）、廣達（2382）等伺服器代工大廠漲逾 3%，緯創（3231）漲幅更是一度近 5%。

此外，美國商務部周三（19日）宣布，允許輝達最先進 Blackwell AI 晶片能出口至沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的公司。對於期盼打入中東市場的輝達等業者而言，美國批准出售可說是一大勝利，中東國家則有望藉此在 AI 賽局中迎頭趕上。

商務部透過聲明指出，在這兩家公司都滿足嚴格的安全及通報要求為前提下，美方批准出售輝達 Blackwell 晶片給阿拉伯聯合大公國的 G42 公司及沙烏地阿拉伯的 Humain 公司，兩家公司分別最多進口不超過 3.5 萬顆。這項聲明等於是美國政策大轉向，今年稍早時，部分政府官員因安全疑慮，拒絕直接向這些中東國家支持的公司出口高階晶片。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

輝達即將公布財報！ 美股續挫道瓊跌近500點、台積電ADR跌1.45%

10 萬顆 Blackwell GPU 上線！美國 DOE 推出 1000 Exaflops 超算