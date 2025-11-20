輝達再燃AI熱潮！台股早盤勁揚逾900點 台積電漲65元至1455

台股開盤大漲。（示意圖／CTWANT資料照）

美股日前受到近日人工智慧（AI）泡沫疑慮全面下挫，但市場觀望輝達（Nvidia）財報表現，19日終場4大指數仍收漲，隨後公布亮眼財報及其AI晶片大量需求，股市主要指數從跌勢中反彈收高。而台股今（20）日開盤大漲逾900點、重返27400點關卡，台積電（2330）一度上漲65元或4.6%，報1460元。

輝達第三季財報優於預期，帶動台股觀望買盤回流。台股早盤加權指數最高達27493.63點，勁揚910點，漲幅3.43%，成交金額994億元。

台積電早盤漲55元、漲幅3.94%至1450元；鴻海（2317）達233元，上漲4.5元；台達電（2308）958元，上揚64元；聯發科（2454）1180元，上漲20元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲47.03點或0.1％，收在46138.77點；標準普爾500指數上漲24.84點或0.38％，收6642.16點；那斯達克指數上漲131.38點或0.59％，收在22564.23點；費城半導體指數上漲119點或1.82％，收6670.03點。

