輝達再點火AI熱潮！台股收盤大漲846點 台積電勁揚60元報1455

【記者呂承哲／台北報導】美股週三（19日）受到近日AI泡沫疑慮、比特幣跌勢延續，以及FOMC會議紀要偏鷹影響，早盤一度震盪，但是在市場觀望輝達財報表現，終場4大指數仍收漲，標普500指數終止連4跌，輝達在盤後也公布亮眼財報與財測，股價一度飆漲5%，台積電ADR收漲1.60%、盤後再漲近3%。台股週四（20日）開盤大漲逾850點、重返27400點關卡，台積電股價上漲55元或4.3%，報1450元。

台股19日受到台積電尾盤殺盤拖累，終場收跌176點或0.66%、報在26580.12點，成交金額來到4943.38億元，累計4個交易日跌去1373.25點。三大法人方面，外資賣超256.89億元，自營商賣超80.68億元，投信買超11.05億元，合計賣超326.52億元。

輝達（NVIDIA）19日美股盤後公告2026會計年度第3季（截至2025年10月26日）財報，營收達570.06億美元，季增22%、年增62%，再創歷史新高。其中，資料中心業績來到512億美元，季增25%、年增66%，超越分析師預期的549.2億美元。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，Blackwell平台銷售「好到爆表」，雲端GPU幾乎全數售罄。他指出，無論是在AI模型訓練或推論，運算需求都持續加速且複利成長，雙雙呈現指數型擴張。

輝達預估，2026 會計年度第4季營收為650億美元±2%，GAAP毛利率預估為約74.8%，非GAAP 毛利率約75.0%，同樣高於分析師預期。

盤末大盤收在27426.36點，上漲846.24點或3.18%，成交金額為5770.21億元。台積電收1455元，上漲60元或4.30%；鴻海上漲7.5元或3.27%，報236.5元；台達電勁揚60元或6.71%，報954元；聯發科收1185元，上揚25元或2.15%。

