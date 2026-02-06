輝達副總裁也投資 全球首款AI人狗對話項圈問世！早鳥價曝光

美國新創公司開發能與寵物即時對話項圈，標榜能翻譯狗狗的情緒行為，且準確率超過九成。（示意圖，pixabay）

想知道自家毛孩在想什麼嗎？這不再是電影情境。美國新創公司Traini推出革命性產品，這款人狗對話項圈能將人類語言即時轉譯為犬類音訊，並結合了智慧手錶的健康偵測與追蹤GPS功能，獲得Google、Meta與Nvidia副總裁等重量級大咖投資。去年剛完成750萬美元融資的他們，正式推出這款黑科技，誓言要打破物種隔閡，讓毛孩與主人的關係更上一層樓。

寵物AI項圈有什麼功能?

綜合外媒報導，美國新創公司Traini推出全球首款人狗對話項圈，從官方影片來看，當主人對手機APP說出拿遙控器或親親等指令，項圈會立刻轉化為狗狗聽得懂的頻率，讓毛孩精準執行任務。這套「寵物共感行為介面」（Pet Empathic Behavior Interface，PEBI）技術不只聽聲辨位，還能解讀狗狗的微表情與行為，並將其轉換成人類能理解的訊息。Traini創辦人阿爾文（Arvin Sun）表示，開發初衷是想透過科技媒介，建立起人寵之間的感官共鳴，讓飼主不再只是瞎猜毛孩的心情，而是能真正體驗到心靈相通的快感。

寵物AI項圈售價?

這款項圈支援高達120種犬種數據，情緒判讀成功率驚人的高，標榜準確率達94%。它具備邊用邊訓練的機制，會將匿名互動數據回饋給AI模型，讓翻譯越來越精準。雖然原價700美元（約2.2萬元新台幣）、早鳥價599美元（約1.9萬元新台幣）的價格不算親民，但對於渴望與愛犬無障礙交流的飼主來說，無疑是個令人興奮的科技玩具。

新創公司Traini推出全球首款人狗對話項圈，當主人下達指令後，能轉化成狗聽得懂的語言，讓狗完成指令。（翻攝自Traini官網）

犬類訓練專家怎麼說?

然而，行為專家兼名犬訓練師博爾特（Sharon Bolt）則提醒不要過度神化科技，並指出AI能協助辨識狗狗因為害怕或自信產生的音調變化，APP確實能輔助判讀情緒，可是訓練狗狗聽懂特定指令是一回事，要進行一般閒聊恐怕不切實際，即便科技再進步，想跟毛孩聊八卦或深度對談，現階段可能還是飼主的一廂情願。

