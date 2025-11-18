輝達副總裁今拜會蔣萬安遞總部投資意向書！ 雙方約農曆年前簽約

輝達海外總部將進駐北士科T17、T18，輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman今（18）日正式拜會台北市長蔣萬安，並代表執行長黃仁勳，親向市長遞交營運總部選定T17、T18用地之書面投資意向，雙方也相約在農曆年前完成簽約程序。

北市府發布新聞資料說明，會中蔣市長表示熱情歡迎，稱他們的到來如同久違的加州陽光，輝達方則向市府表示由衷的感謝。Ekman表示，真的很感謝市府的每位keyman，在這段時間總是配合時差，即使是在台北半夜時分仍與輝達持續視訊、密切討論。他也表示接下來會與市府繼續熱線、加快後續投資計劃書與建築計畫的進程。

北市府表示，雙方也就後續程序交換意見，相約於農曆年前完成簽約程序。輝達預計未來在台北的首座海外營運總部，將延續美國總部星艦的概念，打造一座指標性的建物，希望能成為台北的新地標。

蔣萬安表示，市府團隊所成立跨局處的專案小組，後續將辦理專案設定地上權相關行政程序，讓輝達海外企業總部盡速興建並啟動營運。

會面尾聲，蔣市長向Ekman副總裁一行人致贈特製的「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，Ekman副總裁則回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。

蔣萬安期許，在輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入的合作，共同推動台北市智慧城市持續進步，「Bye and see you soon！」

