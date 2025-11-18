輝達副總裁帶投資意向書拜訪北市府 蔣萬安：很快再相見

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科T17、T18，目前台北市政府與新壽正持續談合意解約。有消息傳出，輝達全球不動產副總裁於今（18）日下午，低調拜會台北市長蔣萬安，雙方會談近30分鐘。對此，北市府傍晚也發出新聞稿證實，輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）一行人拜會蔣萬安，並代表黃仁勳執行長親向市長遞交書面投資意向，象徵輝達落腳台北市踏出關鍵一步。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

在這場會面上，蔣萬安表示熱情歡迎，並稱他們的到來如同久違的加州陽光，輝達方則向市府表示由衷的感謝。艾克曼表示，真的很感謝市府的每位keyman（關鍵人物），在這段時間總是配合時差，即使是在台北半夜時分仍與輝達持續視訊、密切討論。他也表示接下來會與市府繼續熱線、加快後續投資計劃書與建築計畫的進程。雙方也就後續程序交換意見，相約於農曆年前完成簽約程序。

廣告 廣告

輝達。（圖／美聯社）

輝達預計未來在台北的首座海外營運總部，將延續美國總部星艦的概念，打造一座指標性的建物，希望能成為台北的新地標。對此，蔣萬安表示，市府團隊所成立跨局處的專案小組後續將辦理專案設定地上權相關行政程序，讓輝達海外企業總部盡速興建並啟動營運。

輝達執行長黃仁勳。（資料照／中天新聞）

會面尾聲，蔣萬安向艾克曼一行人致贈特製的「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，艾克曼則回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。蔣萬安期許，在輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入的合作，共同推動台北市智慧城市持續進步，「Bye and see you soon!（很快再相見）」。

延伸閱讀

原來是老友！ 輝達副總裁帶投資意向書本週將拜會蔣萬安

蔣萬安不忍了！批行政院版財劃法不利直轄市：忽視地方財政努力

放眼2030！沈政男建議吳怡農 「天天苦讀王世堅影片」