輝達副總裁拜會北市府遞交投資意向書 蔣萬安盼很快再見面

台北市政府正與新壽協商解約，以將北士科T17、T18地上權設定給輝達(NVIDIA)。北市府今天(18日)表示，輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman已正式拜會台北市長蔣萬安，並代表輝達執行長黃仁勳親向蔣萬安遞交營運總部選定T17及T18用地之書面投資意向，象徵輝達落地台北踏出關鍵的一步。

北投士林科技園區T17、T18基地目前由新光人壽取得地上權，台北市政府與新壽協商合意終止契約，解約金為新台幣44.3億餘元。台北市副市長李四川今天出席台北市政府市政會議時受訪表示，新壽要確認土地是給輝達才願意合意解約，市府本週要先取得輝達的投資意向書，再把投資意向書給新壽，新壽董事會如果同意，大概就會簽解約合約書。

台北市政府18日傍晚發布新聞稿表示，輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman一行人已正式拜會台北市長蔣萬安，並代表輝達執行長黃仁勳親向蔣萬安遞交營運總部選定T17及T18用地之書面投資意向。

北市府指出，蔣萬安對於Ekman等人的來訪表示熱情歡迎，並稱他們的到來如同久違的加州陽光。輝達方則向市府每位keyman(關鍵人物)在這段時間配合時差，與輝達持續視訊、密切討論表達由衷感謝。Ekman也表示，輝達接下來會與市府繼續熱線、加快後續投資計劃書與建築計畫的進程。雙方也就後續程序交換意見，相約於農曆年前完成簽約程序。

北市府轉述，輝達預計未來在台北的首座海外營運總部將延續美國總部星艦的概念，打造一座指標性建物，希望能成為台北的新地標；蔣萬安則表示，市府團隊所成立跨局處的專案小組後續將辦理專案設定地上權相關行政程序，讓輝達海外企業總部盡速興建並啟動營運。

北市府指出，會面尾聲，蔣萬安致贈Ekman一行人特製的「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，Ekman則回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。蔣萬安並期許待輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入的合作，共同推動台北市智慧城市持續進步，“Bye and see you soon!”(很快再相見)。(編輯：許嘉芫)