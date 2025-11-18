輝達副總裁拜會北市府 遞交書面投資意向

▲輝達副總裁帶投資意向書拜訪台北市長蔣萬安。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 美商輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳先生於今年 5 月 Computex Taipei 期間宣布，將在臺北市北投士林科技園區設置海外企業總部，引起國內外產業界高度關注。輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman今（18）日一行人正式拜會臺北市長蔣萬安，會面了30分鐘，並代表黃仁勳親向市長遞交營運總部選定T17及T18用地之書面投資意向，象徵輝達落地臺北的踏出關鍵一步。

會中蔣萬安熱情歡迎，稱他們的到來如同久違的加州陽光，輝達方則向市府表示由衷的感謝。Ekman副總裁表示，真的很感謝市府的每位keyman（關鍵人物），在這段時間總是配合時差，即使是在臺北半夜時分仍與輝達持續視訊、密切討論。他也表示接下來會與市府繼續熱線、加快後續投資計劃書與建築計畫的進程。雙方也就後續程序交換意見，相約於農曆年前完成簽約程序。

市府指出，輝達預計未來在臺北的首座海外營運總部，將延續美國總部星艦的概念，打造一座指標性的建物，希望能成為臺北的新地標。對此，蔣萬安市長表示，市府團隊所成立跨局處的專案小組後續將辦理專案設定地上權相關行政程序，讓輝達海外企業總部盡速興建並啟動營運。

會面尾聲，蔣萬安向Ekman副總裁一行致贈特製的「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，Ekman副總裁則回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。蔣萬安市長期許，在輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入的合作，共同推動臺北市智慧城市持續進步，“Bye and see you soon!”（很快再相見）。

