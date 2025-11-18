輝達副總裁本週拜會蔣萬安！將遞意向書 北士科T17、T18現勘揭進度

【記者張綵茜／台北報導】輝達台灣總部落腳北士科T17、T18，目前北市府仍與新壽協商解約條件。今（18日）一眾台北市議員與台北市地政局長王瑞雲等人前往基地現勘，了解整地進度及後續簽約時程。胡曉嵐說明，都市計畫變更已啟動，預計3個月內完成，另地上權「50+20方案」已於上週提供輝達內部評估。

台北市地政局長王瑞雲今上午說明，北士科T17、T18基地的都市計畫變更前置作業已進行1-2週，預計需要3個月，與新壽解約進度無關。至於道路合併部分，北市府已與輝達討論，輝達尊重市府規劃，並未要求將道路廢除後的土地全數納入基地，細節仍待商議，但雙方已有初步共識。

針對外界關注的「投資意向書」，王瑞雲指出，本週輝達不動產副總裁將拜會台北市長蔣萬安，並親自遞交文件，內容包含兩大重點：一是輝達取得北士科T17、T18地上權並興建總部，二是北市府協助加速都市計畫變更與後續簽約作業。她補充，「50+20方案」（地上權50年、可延長20年）輝達已於上週帶回內部評估。

北士科T17、T18基地現場地勢寬闊，未來將成為輝達台灣總部新據點。彭欣偉攝

無黨籍議員徐立信關心是否已與新壽確認點交項目，王瑞雲回應，雙方已談妥，包括公務所清空、拆除新壽廣告圍籬，至於廢土坑部分，因北市府已支付相關費用，將可直接轉移給輝達接手。

民進黨議員許淑華則要求，北市府除整地外，應同步提出交通維持、水土保持與供電計畫；位於洲美國小預定地旁的變電所目前正與台電協調，後續仍有多項工程須推進，周邊用地也應規劃科技產業進駐。

對於台北市副市長李四川今早指出，新壽要求若土地未提供輝達則須歸還，因此成為目前解約卡關主因，許淑華痛批此舉「脫褲子放屁」，呼籲新壽「大人有大量」，盡快與北市府完成解約、以合意方式落幕，不要再「垂死掙扎」，並感謝新壽願意朝妥協方向前進。民眾黨議員林珍羽則建議，北市府應展現更強勢態度，「不要讓新壽無病呻吟」。

台北市北士科園區的T17、T18以及北士科T12旁的洲美國小預定地（周圍計畫增變電所）位置。壹蘋製圖

