輝達副總裁本週拜會蔣萬安！投資意向書「2重點」曝光

記者陳思妤／台北報導

台北市地政局長王瑞雲說明，輝達本週將帶投資意向書拜會蔣萬安（圖／翻攝畫面）

輝達海外總部將落腳北士科T17、T18，但北市府至今還未和新壽完成合意解約，各界擔憂是否會影響到都市計畫變更的時間。對此，台北市地政局長王瑞雲今（18）日表示，已經啟動都市計畫啟動的前置作業，而輝達全球不動產副總裁這週會帶著投資意向書過來拜會台北市長蔣萬安，而投資意向書將包含取得地上權，還有希望市府協助都市變更等。

王瑞雲今天受訪時被問到，若還沒和新壽解約，是否沒辦法正式啟動都市計畫變更？都市計畫後道路佔多少有和輝達談嗎？王瑞雲說，北市府已經啟動都市計畫啟動的前置作業，跟新壽有沒有解約沒關係。

王瑞雲提到，道路的部分有跟輝達談，有提到會跟交通有關，所以這部分輝達尊重市府協助規劃，沒有要求所有土地都要納進去，細節涉及到都市計畫變更，所以還要討論，但目前是有共識的。

王瑞雲也說明，很確定的消息是，輝達全球不動產副總裁這週會來拜會台北市長蔣萬安，會帶著投資意向書過來，裡面會有兩個重點，第一個是取得地上權蓋全球海外企業總部；第二個是希望市府協助，盡速完成都市計畫變更還有後續簽約， 意向是非常明確。至於地上權期限，王瑞雲提及，上週有告訴輝達50+20年，各縣市地上權都有這樣的機制，輝達已經帶回去考量。

