輝達助台灣代工廠拓AI工廠機會 黃仁勳重申互補合作

（中央社記者吳家豪台北1日電）人工智慧（AI）算力租賃成為新熱潮，不少台灣代工廠不再只滿足於組裝伺服器，開始對外提供算力租賃服務。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚受訪直言，這項業務與輝達是互補而非競爭關係，輝達與台灣代工廠合作，讓他們能把設備賣給全球的AI工廠，很高興能為他們創造機會。

算力租賃是指企業或開發者不直接購買昂貴的AI硬體，而是透過雲端平台租用運算資源，以進行AI模型訓練或推論。

黃仁勳今晚在台北鄒記食舖與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層餐敘，進入餐廳前接受媒體採訪。他表示，輝達正在全球建立AI工廠，很高興能為代工廠創造機會，「他們今年表現亮眼，明年也會再次創下紀錄。」

黃仁勳強調，每家公司都需要「智慧」（intelligence），鴻海會有AI工廠，台積電已經有晶片工廠，未來也會有AI工廠；每一家製造產品的公司，未來也會製造「智慧」。

被問及輝達有意參與ChatGPT母公司OpenAI的融資計畫，黃仁勳表示，OpenAI確實邀請輝達投資最高1000億美元（約新台幣3.15兆元），輝達當然感到非常榮幸，「但我們會一輪一輪考慮投資」，針對每一輪分別評估。（編輯：楊凱翔）1150201