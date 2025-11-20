輝達助攻台股、單日漲點史上第二高！ 0050跟進受惠 規模破9,000億元了

元大台灣50（0050）自 10月 15 日創下新台幣 8,000 億元規模紀錄後，在買氣與台股反彈雙重推升下，今日收盤規模再破 9,000 億元，有望成為年內成為國內首檔「兆元級ETF」。 （示意圖）

在輝達（NVIDIA）第三季財報優於預期帶動下，其盤後股價勁揚，在場外觀望的買盤也回流台股。晶圓一哥台積電（2330）今（20）日漲 60 元，帶動台股大盤收漲 846.24 點，漲點為單日第二大，來到 27,426.36 點，漲幅 3.18%，成交量 5,770.21億元。

輝達財報亮眼、破除 AI 泡沫疑慮，股民信心回溫。而老牌台股市值型ETF——元大台灣50（0050）自 10月 15 日創下新台幣 8,000 億元規模紀錄後，在買氣與台股反彈雙重推升下，今日收盤，規模再破 9,000 億元，有望成為年內成為國內首檔「兆元級ETF」。

輝達第三季營收年增 62%，執行長黃仁勳重申「未見到 AI 泡沫」，國內兩大ETF 0050、0056 高度持有相關概念股，展望亦備受看好。權值股台積電（2330）、台達電（2308）同時為 0050 主要成分股；伺服器代工廠鴻海（2317）與封測大廠日月光投控（3711）為 0056 前兩大成分股。

據《彭博》預估，台積電、鴻海、台達電在 2026 年 EPS 年增率分別達 17%、21% 及 42%， 0050、0056 將高度參與 AI 高速成長趨勢。

統計 0050 第四季以來，截至周三（19日）淨申購金額 1,245 億元，近一周更密集獲淨申購 256 億元，今日上漲，帶動規模創下 9,134億新高。法人指出，0050 的買氣，來自對成長潛力的期待，其自其成立以來，至周三之含息報酬率 1,213%，年化報酬率約12.4%，不到6年可為投入資產翻倍；今年來 0050 含息報酬率約 24.2%，領先台股大盤同期間的 18.6%、台股基金平均 20.5%，顯示 0050 具有顯著優勢。

對於一般投資人而言，透過 0050 可直接且高效率參與台股行情，不需要花時間研究個股與眾多ETF，也不會有選擇錯誤風險，即可取得高度可預期性的報酬。截至十月底，0050 定期定額戶數今年以來大幅成長逾 32 萬戶，單月定期定額金額突破 57 億元，每人每月平均扣款金額接近萬元，是定期定額首選標的。

0050 規模突破 9,000 億，最新經理費率來到新低的 0.096%，未來規模成長至一兆以上將持續朝 0.05% 下降，持續有利投資人長線存股。

