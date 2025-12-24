輝達勁揚3%、台積電ADR漲1.25% 法人：台股拚續強

（中央社記者江明晏台北24日電）美股標普指數今天收盤再創新高，輝達股價漲逾3%，台積電ADR漲1.25%，台股23日漲160.83點，收在28310.47點，分析師表示，外資進入長假，內資作帳行情可望持續，台股拚續強，預料AI概念股仍是推升台股的關鍵。

在數據顯示美國第3季經濟成長出乎意料地強勁後，標準普爾500指數收盤再創歷史新高。

道瓊工業指數上漲79.73點或0.16%，標普500指數上揚31.3點或0.46%，收在6909.79點；那斯達克指數上漲133.01點或0.57%，收23561.84點，費城半導體指數上揚38.97點或0.55%。

輝達股價漲逾3%，收189.21美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.25%。

台股23日漲160.83點，收在28310.47點，成交值新台幣4203.89億元。三大法人合計買超18.88億元。其中，自營商買超81.36億元，投信買超19.51億元，外資及陸資賣超81.99億元。

分析師表示，外資進入長假，內資作帳行情可望持續至年底，台股拚續強，人工智慧（AI）概念股仍是推升台股的關鍵，未來美股動向也是觀察重點。（編輯：張均懋）1141224