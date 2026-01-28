「輝達勢頭已經接近尾聲」 美財經媒點名台積電等3檔AI成長股

《The Motley Fool》的分析師巴頓推薦台積電等3檔值得長期持有的AI公司股票。（圖片來源／信傳媒編輯部）

美國財經媒體《The Motley Fool》的分析師巴頓（Andrew Button）本周撰文，推薦3檔值得長期持有的人工智慧（AI）公司股票。

AI晶片巨頭輝達不在推薦名單上，而是台積電（TSMC）、谷歌母公司Alphabet以及Shopify，巴頓解釋說，輝達在AI科技業取得巨大成功，但是他認為它的發展勢頭已經接近尾聲，像超微（AMD）這樣的競爭對手已經開始加緊追趕輝達。

於是，巴頓撰寫一篇文章，探討即使輝達發展趨勢可能減弱，仍然有3檔AI概念股值得買入。

說實話，每個人都希望自己在2022年底買入輝達股票。無論你是否真的買入，你可能都知道，由於輝達在AI加速晶片業的絕對優勢，從2023年初到2025年底期間，輝達股價表現遠超全球股市。

無論誰從AI競賽勝出，台積電都能獲益

加速晶片以極快的速度處理超繁重的AI工作負載。輝達最初是一家以製造遊戲顯卡（GPU）而聞名的公司，它自然而然成為AI加速加速晶片的理想供應商，輝達迅速轉型，進軍AI晶片市場，並迅速獲得豐厚的利潤。從2023年初開始，輝達的股價累計狂飆11.23倍，跑贏美股大盤約10倍，真是令人矚目！

然而，好景不長，如今，許多對手開始加速進軍AI晶片市場，追趕輝達，因此，巴頓分享最看好的3檔值得買進並長期持有的AI概念股，其中不包括輝達。

巴頓推薦的台積電（TSMC）經營代工晶圓廠，負責實際生產輝達設計的晶片。輝達依賴台積電來製造晶片，因為晶片製造需要輝達這樣的設計公司未必具備的專業技術。

近年來，晶圓代工龍頭台積電與輝達一同崛起，因為它從輝達的巨大獲利分得一杯羹。然而，台積電比輝達有更大的選擇空間。它不僅為輝達自身生產晶片，也為輝達的所有對手生產晶片。因此，無論誰在AI晶片市場勝出，台積電都能從中獲利。

Alphabet堪稱全方位AI公司

巴頓推薦的第二檔股票是谷歌母公司Alphabet，這是一家涉足AI各領域的公司，堪稱全方位AI公司。它生產晶片（張量處理器、TPU），建構AI模型（Gemini系列），經營AI雲端業務。最後，它也在旗下公司以數十種不易察覺的方式應用AI，包括YouTube和Google搜尋。

谷歌長期以來一直是科技界的領導者，在人工智慧時代，這家科技巨人似乎已做好準備繼續引領潮流。

最後一檔是Shopify，這家公司是加拿大本土AI科技的成功典範。這是一家利用AI幫助企業撰寫產品描述、設計行銷圖片並建立品牌的電商公司。該公司在電商市場已是老牌企業，是高端品牌公司首選的電商平台。Shopify在引入AI效能之前就發展得很好，如今，憑藉AI工具，它能夠幫助企業主節省行銷成本，更是一家非常優秀的公司。

