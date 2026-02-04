輝達北士科案權利金拍板 北市府拚2/14前正式簽約

北市科T17、T18輝達總部預定地。 （資料照片／張哲偉攝）





輝達進駐北士科T17、T18基地案進入最後階段。台北市政府今（4日）下午召開區段徵收及市地重劃委員會，台北市副市長李四川會後表示，專案地上權權利金已完成審議拍板，地上權年限採「50加20」年，若後續議價順利，預計農曆年前、也就是2月14日前與輝達子公司完成簽約。

此案依規定以「專案設定地上權」方式辦理，權利金採固定底價、非公開招標。北市府說明，產業發展局負責評估投資計畫書並委託估價師查估權利金，地政局則召開相關委員會審議地上權計畫書與權利金。

李四川指出，T17、T18合併後，權利金金額已依地價評議委員會結果訂定，內容包含地價及與新壽合議解約的粗估成本。不過，因審定金額將交由業務單位與輝達進行議價，且目前僅此一案對象，權利金數字暫不對外公開。

李四川表示，今日審議完成後，程序已進入與輝達議價的最後階段，「這是最後一哩路」，若議價過程順利，市府將在農曆年前也就是2月14日之前，跟輝達正式簽約。（責任編輯：王晨芝）

