輝達北士科權利金審議案拍板 李四川：最後一哩路

（中央社記者劉建邦台北4日電）北市府今天審議輝達進駐北士科地上權計畫書及權利金，主持會議的副市長李四川說，無法對外公開權利金，委員會審定後價格將與輝達議價，雙方若順利談妥將是此案最後一哩路。

輝達（Nvidia）台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地案進入最後階段，蔣萬安日前表示10日至15日就會簽訂地上權契約，北市府今天召開區段徵收及市地重劃委員會，審議此案地上權計畫書及權利金。

北市府下午召開區段徵收及市地重劃委員會，由副市長李四川擔任主席，開會時程約1個多小時。李四川在會後接受聯訪說，北士科T17、T18合併已通過都委會，後續就是討論此案的權利金。

李四川說，委員會審議內容除權利金及地價，相關金額目前則無法對外公開，但委員會審議通過金額將會交由北市府業務單位與輝達進行議價，若議價完成就會簽約，可說是此案的最後1個程序。

李四川表示，此案經過委員會審議將是最後一哩路，後續如雙方議價順利，一定可在農曆過年也就是14日前，市府將與輝達正式簽約，地上權的年限原則為「50加20」。

此外，媒體報導提到李四川可能在農曆年前請辭台北市副市長宣布參選新北市長。李四川對此回應，現在當然最重要的是與輝達完成簽約，讓輝達落腳在北士科是自己目前最重要的工作。他說「好好的過年吧，不必談這個事情，絕對沒有這個事。」

蔣萬安上午被問及此報導笑著以台語回應「要過年了，考慮我的心情好不好」。他強調，現階段最重要的是持續推動各項市政，為市民爭取最大福祉。（編輯：林恕暉）1150204