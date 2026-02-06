輝達北士科權利金敲定122億 李四川：最快11日簽約

李四川宣布，與輝達北士科總部權利金議價為122億元。資料照，取自臉書



輝達（NVIDIA）將在北士科興建海外總部，台北市副市長李四川今天（2/6）召開記者會宣布，已完成權利金議價，金額為122億元，最快本月11日簽約，若來不及，也會趕在農曆過年放假前，也就是13日完成簽約，之後就可進入請照等程序，沒問題就會發照，希望6月前開工。

李四川表示，今天中午跟美國輝達總公司就T17、T18議價，以122億元順利完成，對方將針對合約去做相關程序，預定最快11日簽約，如果來不及，也會在13日，也就是春節連假前完成。122億元裡面包括跟新壽解約的款項，輝達承諾概括承受的有12億多。

至於簽約儀式部分，李四川說，輝達可能要和美國公司做內部溝通，因為簽約是跟輝達在台子公司簽，所以市府原則上會配合雙方協定。

簽約後程序部分，李四川說明，如果簽約完成就是請照，請照部分要經過都市設計審查，這部分輝達委託台灣在地建築師規劃設計；黃仁勳執行長也有提出很多意見，所以黃上次來的時候一直說，會比美國總部漂亮、有創意。原則上設計完後，就會到建管處申請建照，再到都發局做都審審查，過程中都沒問題的話，原則上就會發照。

李四川表示，若輝達希望盡快開工，可先申請開挖連續壁用的雜項執照，市府則是希望6月前開工。

