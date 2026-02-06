輝達北士科權利金122億元 李四川：最快11日簽約

（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市長蔣萬安今天表示，輝達進駐北士科案已完成權利金議價，將照原訂規劃於農曆年前簽約。台北市副市長李四川補充，議價金額約為122億元，最快11日、最慢13日完成簽約。

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北投士林科技園區T1718基地案進入最後階段，蔣萬安今天表示，已經完成與輝達的議價，接下來就會繼續推進其他程序，照原本預計的規劃，在農曆年前簽訂地上權契約。

李四川下午接受媒體聯訪說明，今天中午跟美國的輝達總公司很順利地以新台幣122億元完成議價，對方將針對合約去做內部程序，預定最快11日簽約，若來不及，也會在13日、春節連假前完成。

李四川說，122億元包含當初和新光人壽解除地上權契約時，輝達承諾概括承受的12億餘元成本。

有關簽約形式，李四川表示，原則上是市府和輝達在台子公司簽約，所以可能要看對方內部溝通，「只要能簽約，大概都會協商配合」。

至於何時能開工，李四川說，簽約完成後就可以進入請領建築執照及都市設計審議程序，沒問題就會發照，市府希望在6月前開工，但輝達若希望盡快開工，也可以先申請開挖連續壁用的雜項執照。

媒體詢問，接下來是否會請辭投入新北市長選戰。李四川表示，他現在就是著重在將輝達案完成，事後的狀況會再跟大家報告。（編輯：李亨山）1150206