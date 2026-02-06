輝達北士科用地122億敲定 李四川：與輝達最快2/11簽約希望6月前開工

台北市副市長李四川表示，北士科T17、T18基地議價已拍板122億元，最快農曆年前完成簽約。目前沒有談到任何第二總部事宜。

台北市與輝達合作再往前一步。台北市副市長李四川透露，今（6日）北士科T17、T18基地的簽約議價已拍板，總金額為122億元，最快可在農曆年前完成簽約。市府也希望進度加速推進，目標今年6月前協助輝達順利動工。

針對北士科T17、T18作為輝達海外總部用地一事，北市府與輝達今天完成議價。李四川表示，最快將在2月11日簽約，若程序來不及，最晚也會在2月13日完成，「農曆過年前一定會簽定」。

李四川說，當初在議會報告時，原則上T17、T18地上權簽約金粗估在125億元以下。其中輝達原本需概括承受約14億多元，但中間包含約1.6億元營業稅。市府與中央重新協調後，確認該筆營業稅可退款給北市府，因此輝達最後概括承受代價約12億多元，並全數納入122億元的總金額之中。

至於簽約儀式是否會由輝達執行長黃仁勳親自來台出席？李四川表示，由於此次簽約對象是輝達子公司，美國總公司內部仍需進一步溝通，因此目前尚不確定。

李四川也提到，若前端簽約順利完成，輝達接下來就會進入請照程序，而請照前必須先完成設計規劃。輝達已委託台灣在地建築師事務所進行規劃設計，據了解黃仁勳本人也有參與討論，因此他上次才會在現場稱讚設計「漂亮、有創意」。

李四川指出，待T17、T18設計完成後，將上網申請建照，並依原計畫推動。市府也希望都市審查程序能加速進行，輝達可盡快開工，甚至先申請地下開挖、連續壁等雜照作業，目標在今年6月前就能動工。



