財經中心／程正邦報導

AI 巨頭輝達（NVIDIA）在台設立研發總部的進度備受關注。執行長黃仁勳於今（1）日現身台北知名私廚「鄒記食舖」，宴請台積電高層前接受媒體聯訪。針對外界關切的北士科總部選址與簽約進度，黃仁勳展現幽默性格，直言「簽約很簡單」（The signing is easy!），並對未來建築藍圖充滿期待，預告這將是一座超越大眾想像的台北新地標。

簽約進度超前？黃仁勳笑稱：我以為已經完成了

對於輝達研發總部選址北投士林科技園區（北士科）的計畫，黃仁勳透露，他腦海中的建築物外觀非常驚人且壯觀。他感性表示，這座總部將納入晶片設計、軟硬體研發、封測及系統開發等各領域工程師，急需更大的空間來容納持續成長的團隊。

廣告 廣告

當媒體問及目前合約進展時，黃仁勳風趣回應：「我以為已經完成了！」並隨即補上一句「簽約是很簡單的」，引發全場笑聲。他坦言，雖然實際興建仍需數年時間，但一旦所有行政程序完備，希望能盡快動工，將這座比目前圖面更美麗、更宏偉的「漂亮建築」帶到台北街頭。

輝達北士科總部呼之欲出！黃仁勳笑談簽約非難事：將成台北最壯觀地標。（圖／三立電視）

台積電三巨頭齊聚！私廚宴展現半導體緊密同盟

今日的餐敘同樣含金量十足，選在私廚未對外營業的時段舉行。除了台積電董事長魏哲家親自出席，台積電兩位共同營運長侯永清與秦永沛也連袂現身，顯示台積電對與輝達合作關係的高度重視。

黃仁勳指出，他在昨日與台廠供應鏈的年終聚餐中，已向夥伴們致上最深的謝意。他點名台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）等夥伴，過去一年在 AI 工廠領域創造了驚人紀錄，預期未來一年將再攀高峰。

黃仁勳進餐廳時現場賓客響起熱烈掌聲。（圖／三立電視）

四天台北旋風行程收尾：員工會議後飛離台灣

黃仁勳這趟為期四天的台北行即將進入尾聲。他透露，今日的私廚宴是他行程的「最後一站」，明（2）日預計與內部員工進行兩場會議，處理完核心業務後便會搭機離台。

這趟行程不僅穩固了輝達與台灣供應鏈的戰略關係，黃仁勳對北士科總部的「高度滿意」與「勢在必行」，也為台灣成為全球 AI 研發重鎮注入了一劑強心針。

更多三立新聞網報導

弟邀網紅開箱700坪「白宮」遭指扯後腿 謝衣鳯：與我選縣長無關

功夫皇帝當「新人」！李連杰零片酬演短劇 坐擁80億身家甘願抬轎原因曝

海水藏金 50 億噸不是夢？日企研發「藻類煉金術」 金價崩盤關鍵曝

追求長壽有秘訣！醫點名「3種運動」CP值高：第一名降56%心血管風險

