輝達北士科總部設計「卡建築法規」 蔣萬安：一定會協調

台北市長蔣萬安。廖瑞祥攝



輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地，台北市都委會預計本月26日審查相關都市計畫變更。不過，依輝達提出的初步規劃圖，輝達執行長黃仁勳有意打造與美國總部相近的「星艦3.0」建築風格，卻因綠容率不足、未規劃屋頂設置太陽光電板等問題，可能無法適用現行建築法規。

對此，台北市長蔣萬安今（1/13）日下午出席北市與美國亞利桑那州鳳凰城城市少棒交流賽時受訪表示，市府將持續與輝達保持密切溝通與意見交換，相關問題都會依照法定程序、在合法前提下逐一解決；至於地上權契約簽訂進度，他指出，預計農曆年前可完成簽約。

廣告 廣告

台北市副市長李四川說明，為因應都委會審議，輝達已提出初步規劃圖，「星艦3.0」建築最高約5層樓，且預計不會把容積率蓋滿，雖然不完全符合今年元旦施行的《台北市新建建築物綠化實施規則》所規範的綠容率要求，但相關條文亦明定，若新建物結構具有特殊性，經市府核定後可排除適用。

國民黨台北市議員曾獻瑩指出，輝達台灣總部目前主要面臨兩項建築規定問題，一是《台北市綠建築自治條例》規範，基地面積達1,000平方公尺以上的新建建築物，原則上須於屋頂設置太陽光電發電設備；其二則是《台北市新建建築物綠化實施規則》，對建築物的綠覆率與綠容率設有明確要求。

曾獻瑩表示，依她了解，輝達總部屋頂將採具科技感的折疊式設計，結構上不易加裝光電板，因此已向市府反映，希望能適用條例中的除外條款；至於綠覆率與綠容率，因建築規劃為樓層較低、樓地板面積較大的型態，建蔽率勢必提高，恐難達到法定標準，但規則亦允許在基地條件特殊、經都市設計審議委員會通過後，得不受相關限制。

蔣萬安重申，市府會在法規框架內與輝達協調，確保程序完備、合法合規，並逐一排除現階段的疑慮。對於是否已確定由黃仁勳親自參與簽約，他則未多作說明，僅再次強調簽約目標時程仍以農曆年前為期。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂