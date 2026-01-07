輝達北士科總部進度曝光 蔣萬安證實黃仁勳1月底來台

台北市 / 焦仲

輝達的海外總部確定落腳在北士科T17、T18，台北市長蔣萬安去年就曾11月寫信給輝達執行長黃仁勳，邀請對方出席北士科T17、T18的簽約儀式。蔣萬安今(7)日也證實，黃仁勳應該確定1月底會來台灣，他一知道消息，也再次邀請黃仁勳前來參加簽約儀式，如果可以的話，也會邀黃仁勳一同到旁邊的土地公廟拜拜。

台北市市長蔣萬安今天出席「雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮」，被問到有關輝達的進度。台北市長蔣萬安表示去年11月就曾寫信邀請輝達執行長黃仁勳來台，如果黃仁勳今年的農曆年依照過去的慣例來台灣參加輝達的尾牙，希望也可以來參加T17、18的簽約儀式。

台北市長蔣萬安更提到，輝達執行長黃仁勳應該已經確定1月底會來台灣參加輝達的員工尾牙，他第一時間獲知此消息，就再次邀請黃仁勳來參加北市科T17、18的簽約儀式。也期盼他能實際親臨到廠區外走走看看，並且了解周邊的環境，如果可以的話，也會邀請黃仁勳一同前往至旁邊的土地公廟來拜拜祈福。

