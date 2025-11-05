輝達北士科總部闖到最後關卡 李四川：新壽分手費壓45億元內

北市府與新壽北士科T17、T18合意解約金額，李四川表示，會在45億元以內，等新壽正確金額公文送來，再來會送議會排議程。

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北市北士科T17、T18基地案，「最後一哩路」的解約金。新光人壽釋出合意解約後，也與北市府已達成初步共識，北市府副市長李四川說，解約金額大致「應在45億元以內」，包含新壽已繳30多億元，差額部分如經議會核定，輝達亦已表態願全額吸收，最快下周送議會備查。

北士科T17、T18的地主台北市政府，與地上權得標人的新光人壽合意解約，現在處理程序進入最現實的「怎麼分手、要付多少錢？」的解約金問題。北市府副市長李四川今（5日）議會備詢時，對媒體證實，與新壽的「合意解約」方向已確認，金額大致會落在「45億元以內」。不過李四川坦言，數字仍要以新壽送出的正式公文為準。

等公文確定後，就要送會計師公會取得會計師簽證，接著就送議會編預算。李四川進一步解釋，45億元包含市府原估算的基礎成本約8億元，以及新壽之前已繳的30多億元。但新壽提出的數字比原估多一點，是因為新壽把資金成本比例與繳過的稅金都算進去；而北市府當時並沒有把稅金列入，因此加總起來，最終成本才會拉高。

而關鍵是多出來的差額誰付？答案：輝達買單。李四川明白指出，如果報議會核定「多出來的那塊」，輝達願意全部概括承受。換句白話：新壽退場、新壽不要吃虧、北市府要合法程序、輝達要土地差額它概括承受。

輝達海外總部落地北士科T17、T18的最後一哩路，由於程序委員會也已經開過了，因此本週五前要送議會備查「大概來不及」，目前看起來，排進議程要等到下週三了。



