輝達北士科總部「星艦3.0」恐因光電板卡關？ 劉世芳：有解方

國民黨立委張智倫質詢問到，輝達北士科總部因光電板被卡關？內政部長劉世芳以法條回應澄清說「有解方」。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）確定落腳台北市北士科，並預計於26日送台北市都委會審議都市計畫變更。外界關注輝達執行長黃仁勳所稱「星艦3.0」總部設計是否會與台灣既有法規出現適配問題，尤其外傳建築可能採「矮胖型」量體，恐不易符合綠容率要求，另屋頂採具科技感的折疊式設計，亦被點名可能難以符合屋頂須設置光電板的規定。

對此，國民黨立委張智倫今（19）日在立法院內政委員會質詢內政部長劉世芳時，聚焦「屋頂光電板」規範，指出輝達總部屋頂若採折疊設計，恐怕「很難符合現在內政部所要求設的光電板」，並詢問台北市政府協助輝達興建總部時，相關屋頂設計是否需送內政部與經濟部審查，內政部是否可能因設計無法裝設光電板而否准建築設計，盼部長能「具體回答」。

廣告 廣告

劉世芳回應表示，內政部會再與台北市政府「共同找到一個比較好的方式」，並指輝達興建案在台北市政府推動下「如火如荼」展開中，內政部也在協助。

她說，依據「第六條」相關規範，內政部可與台北市政府一起協調，釐清實務上碰到的困難；若能協調出共識，將有助於輝達取得土地、興建總部時「如期如質」達成。

張智倫則表示，希望不管是社會住宅興建或光電板設置等議題，政府都要多幫忙推進，並稱輝達可能成為台灣「第二個護國神山」。

他也提到，未來台北市可能會有更多類似案件，因此光電板設置規定應審慎考量，並引用經濟部相關說法指出，全台一年可能因屋頂光電政策而新增「一百多萬片」光電板，呼籲內政部與經濟部要多溝通。

劉世芳再度回應，依照已公告的發電設備標準「第六條」，委員所提到的輝達個案「是有解方，並不是沒有解方」。張智倫則回應「有解方」後表示，未來相關條例與標準仍需審慎思考，並結束質詢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「馬德」涉共諜案謠言滿天飛 沈伯洋：不應以職業或標籤取代事實

輝達H200晶片禁止輸中國！金融時報：元件供應商已停產