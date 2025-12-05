輝達北士科總部1月簽約倒數 蔣萬安曝「黃仁勳可能親來台」：已發邀請

台北市長蔣萬安市議會備詢。廖瑞祥攝



台北市長蔣萬安今（12/5）日前往市議會接受總質詢，市議員曾獻瑩針對輝達（NVIDIA）將進駐北投士林科技園區（北士科）一事，多次追問市府在產業聚落、招商規劃及簽約時程等。蔣萬安回應，市府正全力推動相關程序，目標在1月底至農曆2月上旬與輝達正式完成地上權簽約，並透露已致信輝達創辦人黃仁勳，盼其能在來台參加尾牙之際，一併親臨簽約儀式。

副市長李四川說明，輝達正式簽約前仍有2件重要程序需完成，輝達須提交投資計畫書，公司要求需2個月準備時間，完成後將送交北市府審查，審定方能簽約；另外，市府啟動都市計畫變更，涉及T17、T18土地及道路銜接調整，市府預計下週公開展覽1個月，若無意見，將提送都市計畫委員會審議。

曾獻瑩詢問，輝達進駐後市府是否已有完整招商與產業群聚的規劃？蔣萬安表示，北士科未來將以AI產業為發展核心，並以輝達的供應鏈夥伴作為招商重點，同時將串連周邊醫療院所及陽明交大等產學資源，形成高度整合的AI科研環境。

他也透露，未來將把社子島開發納入整體規劃，佈局無人機載具、機器人研究中心等新興科技領域。此外，市府也會整合北士科周邊3塊市有地及私有地共同開發，擴大產業聚落規模。

針對曾獻瑩詢問校園教育是否需提前導入AI核心課程？蔣萬安表示，教育局已著手規劃，洲美國小正朝向AI及雙語教育方向調整課程，並設立相關籌備處，未來也將積極爭取國際機器人競賽在台北舉辦，與產業政策同步推進。

曾獻瑩追問是否會邀請黃仁勳親自出席簽約？蔣萬安回應，他已透過email向黃仁勳解釋最新進度，也表達邀請意願；黃仁勳回覆表示，原則上將會回台參加輝達尾牙，「所以如果一切順利，我們希望可以一起參與簽約儀式」。

