輝達北士科設點再前進 李四川：預計14日與新壽簽解約

有關科技巨頭輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18基地一案，台北市副市長李四川今（8）日表示，北市府與新光人壽的解約金額已完成會計師審查，雙方均可接受，預計14日簽訂解約協議書，17日啟動地上權移轉相關程序。

輝達海外總部設於台北的用地規劃，先前因北市府與新壽地上權爭議卡關。不過，該案近日取得重大進展，新壽提出解約金額約44.7億元，市府正與其協商合議解約，後續將專案設定地上權予輝達使用。

輝達執行長黃仁勳快閃台南22小時，參訪台積電南科三奈米產線並出席台積電運動會，也讓輝達海外總部落腳北士科的進度再度成為焦點。

台北市副市長李四川表示，北市府與新壽解約金額已完成審查，預計14日簽約、17日啟動地上權移轉程序。（圖／黃耀徵攝）

對此，李四川指出，雙方會計師已完成解約金額審查，市府預計10日將相關項目與金額報送台北市議會，盼在12日大會獲得支持，由市府以平均地權基金先行支付。

他進一步說明，解約協議書已於昨日送交新壽律師，新壽預定13或14日召開臨時董事會，如順利通過，最快可於14日完成簽約，17日啟動地上權塗銷程序，屆時北士科T17、T18基地合併的都市計畫變更作業也將同步展開。

