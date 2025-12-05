輝達北士科進度 李四川盼明年中開工 約三到四年完工
針對輝達落腳北投士林科技園區進度，台北市副市長李四川今天（5日）說，「這絕對比選舉重要」，待完成都市計畫變更及投資計畫書審查後，預計明年農曆年前簽約、明年6月開工，工期約三到四年。
李四川今天接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，談及參選明年新北市長意願，李四川重申，他會依照國民黨的機制走，並強調他與台北市長蔣萬安現在最重要的工作，仍然是輝達（NVIDIA），「這絕對比選舉重要」。
李四川說，市府計畫與輝達在明年農曆年前，簽訂地上權契約，希望輝達執行長黃仁勳若有回台灣吃尾牙，就算不是親自簽，也能當見證人。
李四川表示，在此期間，市府正緊鑼密鼓地推動前置作業，包含與輝達討論北投士林科技園區T17、T18基地都市計畫變更內容、準備審查輝達的投資計畫書，兩步驟都完成才能簽約。
接著就進入請領建築執照程序，希望可以在明年6月開工，預計三到四年就可以完工落地。他表示，準備工作還有很多，他與蔣萬安仍是以此為主，並沒有談到選舉的事。
李四川提及，輝達能夠進度順利，最主要還是原先取得北士科T17、T18基地地上權的新光人壽願意放手，他對此表達感謝。
（責任主編：莊儱宇）
