輝達北市科明朗後 新紡賣40億元地給關係人

▲新紡今開重訊記者會．由總經理張淑娣說明董事會重大決議。（圖／截自證交所直播畫面）

[NOWnews今日新聞] 新紡今（5）董事會通過，子公司新光資產士林區友誼大樓土地，賣給關係人新光醫療財團法人。新紡總經理張淑娣表示，主要是央行不動產貸款的限制，需要籌措開發營運資金，而先前因輝達落腳北市科尚未定案，所以並未順利脫標，因此再度處分此塊土地。

新紡子公司新光資產持有的「台北市士林區陽明市小段190之1地號之土地及其上建物」，即「友誼大樓」，今日董事會通過，賣給關係人新光醫療財團法人。

張淑娣指出，經過兩家不動產估價師事務所鑑價，分別為新台幣40億4,158萬6,219元，以及40億4,084萬2,004元。由於是關係人交易」，且交易金額超過母公司總資產10%，因此依法需要股東會通過後才能正式簽約付款。

張淑娣說，出售原因是因為中央銀行對不動產貸款限制政策，子公司需藉此出售土地籌措營運資金，同時可以支持公司集團內多角化的經營策略。而對新光醫療財團法人而言，因為鄰近醫院可以得到實際使擁空間，雙方皆可受惠。

張淑娣表示，該土地原本曾在今年4月1日至7月29日委託不動產顧問公司公開標售，但是當時輝達落腳「北士科」尚未定案，因此沒有順利標脫，後來新光醫療財團法人知悉新光資產有意繼續處分，因此10月主動聯繫表達購買意願。

